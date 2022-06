EN DIRECT- Législatives : pas de majorité absolue pour Macron, poussée de la Nupes, percée surprise du RN

_______

EN DIRECT

21h08 : Clément Beaune est élu dans la 7ème circonscription de Paris.

21h00 : Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : « Gouverner ne va pas être simple. Il faudra faire preuve de beaucoup d'imagination. Non ce n'est pas une déroute. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a gagné. C'est le Rassemblement National. Il l y a un groupe majoritaire autour du président (...). La majorité présidentielle est constituée sur des idées claires. J'invite ce soir toutes celles et ceux qui se retrouvent autour de ses idées à nous rejoindre. Cette culture du compromis, il faudra l'avoir autour de valeurs. Le compromis devra se faire avec toutes celles et ceux qui partagent les valeurs du groupe de la majorité présidentielle.»

20h48 : Jean-Luc Mélenchon : « La déroute du parti présidentiel est totale. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné. C'est avant tout l'échec électoral de la macronie. Les nouveaux visages que vous allez découvrir sont l'avant-garde de cette nouvelle élite politique qui prendra la suite quand l'aventure Macron prendra fin. Vous disposez d'un magnifique outil de combat donc vous aviez été privés pendant tant de temps, cet outil c'est la Nupes, leurs parlementaires.»

20h42 : Sans surprise, Marine Le Pen est réélue dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. «Le peuple s'est exprimé en surmontant l'obstacle d'un mode de scrutin injuste et inadapté. il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement national à l'Assemblée qui devient ainsi un peu plus national. Ce groupe sera de très loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique. Nous avons atteint nos objectifs : faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire, de poursuivre la recomposition politique enfin de constituer un groupe d'opposition déterminant. Nous incarnerons une opposition ferme mais responsable c'est à dire respectueuse des institutions. »

20h31 : Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, peut lui aussi se targuer d'une victoire dans la deuxième circonscription de l'Ardèche avec 58,74% des voix contre le candidat Nupes, Christophe Goulouzelle.

20h30 : Fabien Roussel (PCF) réélu 54,5%, dans la 20ème circonscription du Nord face à un candidat RN.

20h29 : Olivier Véran est élu dans la première circonscription de l'Isère.

20h28 : La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a été battue par sa rivale RN Christine Engrand dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, a indiqué son entourage à l'AFP. La ministre, qui devra quitter le gouvernement selon une règle tacite réaffirmée par l'Élysée, a été distanciée de 56 voix par Christine Engrand, 67 ans, directrice commerciale d'un organisme de formation, a précisé son entourage.

20h23 : Olivia Grégoire, porte-parole du Gouvernement : « Évidemment on espérait mieux et on attendait mieux et on espérait une meilleure soirée.» Elle a également assuré que l'exécutif « composera avec tous ceux qui veulent faire avancer le pays.»

20h19 : Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur a gagné dans la 10ème circonscription du Nord, avec 57,52% des voix.

20h10 : Pour Gabriel Attal : «Si ces résultats se confirment c'est loin de ce qu'on espérait. Les Français ne nous ont pas donné la majorité absolue. C'est une situation assez inédite qui va nous imposer de dépasser nos certitudes et nos clivages pour trouver une stabilité nécessaire pour agir », réagit Gabriel Attal sur le plateau de TF1.

De son côté, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, se félicite parlant ce soir d'un «tsunami". Il a ainsi tenu à adresser "un grand merci aux Français qui ont permis cette vague bleue marine. L'enseignement de ce soir c'est que le peuple français a fait d'Emmanuel Macron un président minoritaire.»

20h05 : Richard Ferrand est battu dans le Finistère par la Nupes.

20h03 : Damien Abad, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, serait réélu dans la cinquième circonscription de l'Ain, avec près de 58% des voix.

20h01 : Christophe Castaner, l'un des des ténors d'Ensemble ! serait battu dans les Alpes-de-Haute-Provence

20h00 : La Première ministre, Elisabeth Borne a remporté la victoire dans la sixième circonscription du Calvados avec 52,3% des voix, selon les premières estimations de l'IFOP.

________

Ensemble! obtiendra-t-il la majorité absolue ? C'était la grande question de ce deuxième tour des élections législatives. Selon les premières estimations Harris Interactive à 20 heures, Emmanuel Macron devra composer sans. La confédération présidentielle obtiendrait ainsi entre 208 et 248 sièges, loin derrière les 289 sièges nécessaires pour avoir la majorité absolue. De son côté, la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), obtiendrait entre 163 et 203 sièges. Quant au Rassemblement national, il aurait remporté entre 67 et 90 députés à l'Assemblée nationale.

Abstention

Autre chiffre important de ce deuxième tour, celui de l'abstention : elle culmine à près de 54% à 20 heures. Comme au premier tour, les électeurs français se sont peu mobilisés, plus d'un sur deux est allé voter ce dimanche. L'abstention est néanmoins inférieure à celle du deuxième tour de 2017 (57,4%). Dimanche dernier, elle s'élevait à 52,5%.

Ensemble! manque donc, et de loin, la majorité absolue et devra désormais avec les députés Républicains ces cinq prochaines années pour tenter de faire passer ses réformes, en particulier celles, controversées, des retraites qui prévoit de relever l'âge de départ de 62 à 64 ou 65 ans. La veille, le président des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, a toutefois déclaré dans une interview au Journal du Dimanche, qu'il excluait tout accord entre son parti et la majorité présidentielle.

RN, grand gagnant

Un coup dur pour Emmanuel Macron qui va devoir se séparer des membres du gouvernement éliminés de ces législatives, selon la règle imposée par le président de la République. C'est notamment le cas en Guadeloupe pour la secrétaire d'Etat à la Mer Justine Benin, battue dans la 2e circonscription, avec 41,35 % des voix derrière Christian Baptiste (DVG), soutenu par la Nupes, élu avec 58,65 %.

À l'inverse, le Rassemblement national semble être le grand vainqueur de ce scrutin. Avec entre 67 et 90 sièges, le parti de Marine Le Pen dépasse les attentes. Selon les projections, il était en effet crédité de 25 à 40 sièges. Du côté des Républicains et de l'UDI, c'est la douche froide : ils n'obtiendraient qu'entre 30 et 50 sièges.