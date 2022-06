Législatives 2022 : le top 10 des départements qui ont le plus voté

La participation au second tour des élections législatives atteignait 38,11% dimanche à 17h00 en métropole, selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en baisse de 1,31 point par rapport au premier tour, il y a une semaine, où elle s'établissait à 39,42 %. Le Lot est le département qui a le plus voté (49,84%). La participation la plus faible a été enregistrée en Seine-Saint-Denis avec 25,23%. Retrouvez la liste des 10 départements où la mobilisation est la plus forte et celle des 10 départements où la participation est la plus faible.