Législatives : le programme du Front Populaire en 3 minutes chrono

Le « Nouveau Front Populaire » vient de dévoiler son programme. Lors d'une conférence de presse ce vendredi midi, les chefs des quatre principaux partis de gauche (LFI, PS, EELV, PCF) ont présenté les premières mesures de leur programme commun.

Blocage des prix et paix internationale

Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard a annoncé en premier lieu « des mesures de blocage des prix sur l'alimentation et l'énergie » et a proposé de « rétablir une voix de paix sur la scène internationale en soutenant l'Ukraine face à Vladimir Poutine » et en défendant un « cessez-le-feu à Gaza ».

Sur franceinfo ce matin, la députée européenne Manon Aubry (LFI) a assuré que le texte affirmerait « un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne ». Avec cependant « des lignes rouges, notamment sur l'intervention militaire de troupes françaises au sol », a précisé Manuel Bompard sur RTL.

Condamnation des « massacres terroristes » du 7 octobre

Sur le sujet sensible du conflit entre Israël et le Hamas, « nous nous sommes accordés pour défendre ensemble la reconnaissance de l'Etat de Palestine, des sanctions contre le gouvernement de (Benjamin) Netanyahu », ainsi qu'un « embargo sur les armes » vendues à Israël, a-t-il ajouté au micro de RTL.

Le texte doit par ailleurs condamner les « massacres terroristes » commis par le Hamas le 7 octobre, et réclamer « la libération de tous les otages », a indiqué la députée LFI sortante Clémentine Autain sur Sud Radio.

Abrogation de la réforme des retraites et « vraie gratuité de l'école »

Marine Tondelier a annoncé « l'abrogation des de la réforme des retraites que nous ferons dans les 15 jours après notre victoire le 7 juillet prochain ». Le programme de la gauche contient aussi « le retour à la retraite à 60 ans », affirmait ce matin le porte-parole du PCF, Ian Brossat, sur Public Sénat. La secrétaire nationale des Écologistes a aussi proposé la « vraie gratuité de l'école », comprenant « la cantine, le périscolaire et les fournitures » gratuits.

Abrogation de la réforme de l'assurance chômage et retour de l'ISF

Olivier Faure a affirmé que « l'une des premières mesures que nous prendrons, c'est d'annuler la réforme de l'assurance chômage », alors que le gouvernement prévoit en effet de durcir d'ici au 1er juillet les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi. « La deuxième mesure, c'est une mesure de justice fiscale », a ajouté le premier secrétaire du PS. « Nous ferons en sorte de financer tout ce projet très ambitieux en le prenant dans la poche de ceux qui ont les moyens » en « taxant les superprofits », en faisant « en sorte que l'ISF soit rétabli, la flat tax abolie et l'exit tax rétablie ».

Smic à 1600 euros net et indexation des salaires sur l'inflation

Fabien Roussel a annoncé « des premières mesures en faveur du pouvoir d'achat ». « Nous porterons le Smic à 1600 euros net, 2000 euros brut. Nous indexerons les salaires sur l'inflation. Nous augmenterons de 10% le point d'indice des agents de la fonction publique », a énuméré le secrétaire national du PCF.

« Nous augmenterons le minimum contributif pour les retraités, ainsi que le minimum vieillesse. Nous mettrons en place un décret de blocage des prix de première nécessité. Nous annulerons les augmentations du prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité. (...) La lutte contre le racisme et l'antisémitisme seront au cœur de notre projet », a-t-il encore déclaré.

L'accord fait en revanche l'impasse sur des points de désaccord persistants comme le nucléaire ou l'OTAN, ont reconnu plusieurs de ces responsables politiques, invités dans les matinales radio et télé.

Un programme scellé en quatre jours

En 2022, les négociations pour former la Nupes avaient duré 13 jours - et 13 nuits. En 2024, face au risque qui n'a jamais été aussi fort de voir l'extrême droite arriver au pouvoir, les partis de gauche auront réussi à s'entendre autour d'un « Nouveau Front populaire » en quatre jours, non sans tensions. Pour le programme, les Insoumis Clémence Guetté et Hadrien Clouet ont retrouvé au QG des Verts la patronne des députés écolos Cyrielle Chatelain, son homologue socialiste Boris Vallaud, Johanna Rolland et Aurore Lalucq.

Ce mercredi après 20 heures, « le Nouveau front populaire » a annoncé dans un communiqué avoir scellé « un programme de gouvernement » commun. Sur la question du programme, « chacun y a mis du sien pour avoir le programme le plus clair (...) y compris sur la qualification des crimes qui ont été commis le 7 octobre » par le Hamas en Israël, mais aussi sur « la libération des otages », a indiqué Fabien Roussel.

« Un délire total » pour Bruno Le Maire

Pour Bruno Le Maire, le programme proposé par l'union de gauche du « Nouveau Front Populaire » est « l'assurance de la sortie de l'Union européenne » par son refus de la « discipline européenne » budgétaire, a affirmé vendredi le ministre de l'Economie. Le programme « est un délire total », « c'est l'assurance du déclassement, du chômage de masse et de la sortie de l'Union européenne » car « cette alliance de gauche refusera la contrainte austéritaire du pacte de stabilité », a déclaré Bruno Le Maire sur Franceinfo, ajoutant : « C'est la première fois qu'une union de la gauche tourne le dos à l'Europe. » Le programme est aussi « l'effondrement économique garanti », avec la proposition d'un « Smic à 1 .600 euros net », et entraînera un « chômage de masse », a-t-il jugé.

