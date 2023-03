Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (grèves, syndicats, Ukraine, autoroutes, dieselgate)

Retraites : première journée d'action depuis le 49.3

Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi sur le front de la réforme de la retraite à l'appel des syndicats, la première organisée dans toute la France après l'adoption de la loi via l'arme constitutionnelle du 49.3, le 15 mars. La journée s'annonce compliquée dans les transports et la situation se dégrade dans les stations-service. La police prévoit « entre 600 et 800.000 personnes sur environ 320 actions », dont 40 à 70.000 à Paris.

Entre Emmanuel Macron et les syndicats, l'impossible réconciliation

Après le 49.3 et le rejet des motions de censure, et avant la mobilisation syndicale prévue ce jeudi, Emmanuel Macron s'est exprimé dans le cadre d'une interview sur les chaînes de télévision à 13 heures, ce mercredi 22 mars. L'occasion pour le président de réaffirmer son intention d'appliquer la réforme des retraites qui décale l'âge de départ de 62 à 64 ans dans le privé. Il a fustigé les syndicats incapables de faire, selon lui, une contre-proposition construite. De quoi faire monter encore la colère chez les opposants à la réforme, notamment Laurent Berger à la CDFT ...

Munitions pour l'Ukraine : le blitzkrieg de Thierry Breton

Le conseil européen, qui se tient ce jeudi et vendredi, doit valider le plan Munitions de Thierry Breton, qui est doté de deux milliards d'euros pour les deux premiers piliers : cessions d'obus à l'Ukraine puis renouvellement des stocks de munitions des pays de l'Union européenne. Le troisième pilier (soutien à l'industrie de défense européenne) sera financé par le budget de Thierry Breton.

Le gouvernement a demandé au Conseil d'Etat de quelle manière il serait possible de raccourcir « de quelques années » la durée des concessions de certaines sociétés autoroutières, qui ont été plus rentables que prévu. Dans un entretien récemment accordé à La Tribune, Xavier Huillard, président de Vinci, ne s'était pas montré hostile à cette idée, mais une fois les contrats actuels arrivés à échéance.

En Europe, les constructeurs automobiles ont pu recevoir les normes de validation européennes, alors que leur système de filtration des rejets de NOx se réduit ou se désactive quand les températures sont trop basses et au-dessus d'une certaine altitude. Résultat, seize millions de véhicules roulant au diesel affichent même des niveaux d'émissions qualifiés d'« extrêmes » (trois ou quatre fois la limite officielle), selon le Conseil international sur le transport propre.

