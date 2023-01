Les cotisations des mutuelles vont augmenter de 4,7% en 2023

Les cotisations complémentaires santé n'échappent pas à la hausse des tarifs. Elles vont augmenter en 2023 de 4,7% en moyenne, selon la Mutualité, qui a mené une enquête auprès de 35 organismes couvrant 18 millions d'assurés. C'est nettement plus que la hausse annoncée en 2022 (+3,4%), qui se démarquait déjà des années précédentes (+2,6% en 2021, +2,4% en 2020).

« Des remboursements en forte hausse » depuis deux ans

Cette accélération est justifiée par « des remboursements en forte hausse » depuis deux ans, avec un phénomène de « rattrapage des soins » post-confinements et une montée en puissance du « 100% santé » qui dope notamment les ventes de prothèses auditives. Nombre d'opérations et de soins avaient été reportés par les professionnels de santé à cause de la crise de Covid-19 qui avait congestionné les hôpitaux en 2020 et 2021. Des prestations qui se sont alors accumulées et qui ont été délivrées en 2022, après la fin de la crise, et qui ont occasionné un surplus de dépense pour les mutuelles.

Dans le détail, cette hausse de prix touchera davantage les actifs que les retraités : en effet, les contrats dits « collectifs » (d'entreprises ou de branches professionnelles) vont augmenter en moyenne de 5,7%, tandis que les cotisations des contrats individuels progresseront de 4,1%. La Mutualité souligne cependant que l'évolution des cotisations reste « en dessous de l'inflation moyenne », qui s'est établie à 5,9% l'an dernier.

Voir son médecin généraliste va coûter plus cher, mais ça ne sera pas 50 euros la consultation Le ministre de la Santé, François Braun, s'est dit prêt à revaloriser le montant de la consultation des médecins libéraux, qui manifestent ce jeudi à ce sujet, mais pas à hauteur des 50 euros demandés - cela sera sans doute de l'ordre de trois ou quatre euros de plus que les 25 euros actuels - et en échange d'efforts pour permettre aux Français d'accéder plus facilement à un médecin. « Je suis prêt à augmenter cette consultation dès lors que les besoins de santé des Français sont remplis », a souligné le ministre sur France 2. Pour les 50 euros réclamés par les grévistes, il n'a donnée aucun espoir : « Soyons raisonnables ! ». Pour le directeur de l'Assurance maladie, Thomas Fatôme, les généralistes seront bien revalorisés dans le cadre de la négociation conventionnelle, mais un montant de « 50 euros serait relativement extravagant ». Les médecins libéraux sont appelés à descendre dans la rue ce jeudi après-midi à Paris, en point d'orgue d'une grève contestée. Le collectif « Médecins pour demain », soutenu par plusieurs syndicats (FMF, UFML, SML et Jeunes Médecins), attend plusieurs milliers de manifestants.

(Avec AFP)