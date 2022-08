Mutuelle santé : comment trouver la mieux adaptée en ces temps difficiles

Environ 4 % de Français vivent sans mutuelle, dans un souci d'économie. Ils font partie de ces nombreux ménages heurtés de plein fouet par l'inflation galopante, en ce milieu d'année 2022, et par la hausse des prix du carburant. Ces personnes qui font le choix de vivre sans une mutuelle santé ne sont pas non plus les plus défavorisées, sans quoi elles bénéficieraient de la mutuelle gratuite de l'assurance-maladie, la complémentaire santé solidaire.

Cette complémentaire santé gratuite, ou avec une participation financière très faible (entre 8 euros et 30 euros par mois), selon son âge et l'endroit où l'on habite, permet une prise en charge du médecin, du dentiste, de l'infirmier, du kinésithérapeute, de l'hôpital et des médicaments. Elle est réservée aux bénéficiaires du Rsa, ou aux personnes ayant des ressources très faibles. Les dispositifs médicaux (fauteuils roulants, pansements...), les lunettes, les prothèses dentaires ou auditives acceptées par l'assurance-maladie leur sont aussi remboursées. Depuis le 1er janvier 2022, toute ouverture de droit au titre du Rsa entraîne une adhésion gratuite à la complémentaire santé solidarité sans qu'il ne soit nécessaire d'en faire la demande.

Personnes sans mutuelle santé qui sont-elles

C'est donc la catégorie ayant légèrement plus de pouvoir d'achat qui tente de se passer de mutuelle. Cela représenterait 2,5 millions de personnes en France métropolitaine (chiffres de 2019), soit 3,6 % de la population de plus de 15 ans.

Viennent en tête les chômeurs (14,4 %), puis les retraités (3,7 %) et ensuite les étudiants (3,2 %).

Les hommes (4,3 %) sont plus nombreux que les femmes (3,1 %) selon une étude de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES).

Certaines de ces personnes sans mutuelle santé sont couvertes malgré tout à 100 % (sous conditions) : ce sont celles atteintes d'une affection de longue durée (ALD). Cette couverture est valable hors dépassements d'honoraires, et hors forfait journalier et frais dits de confort personnel pour les frais hospitaliers. Attention, seuls les médicaments dédiés au traitement de l'ALD sont couverts à 100 %. C'est pourquoi même ces personnes peuvent avoir tout intérêt à prendre une mutuelle complémentaire.

Certains adeptes des médecines alternatives choisissent aussi de se passer de mutuelle santé. En effet, ces médecines, pour la plupart non remboursées par l'assurance-maladie, sont également faiblement prises en charge par les organismes complémentaires. Quand c'est le cas, c'est souvent avec souvent un forfait annuel. Ces médecines alternatives sont des spécialités comme les ostéopathes, les acupuncteurs, les chiropraticiens, ainsi que les praticiens de yoga et de méditation, les coaches sportifs, etc. Les pédicures ne sont pas non plus remboursés.

Les personnes souhaitant cependant trouver la mutuelle santé remboursant le mieux les médecines alternatives, par exemple, ont tout intérêt à comparer les différentes mutuelles disponibles avant de faire leur choix. Pour cela, le comparateur en ligne LeLynx.fr propose de comparer les devis de mutuelles selon le profil de chacun, afin de choisir la protection la mieux adaptée.

Mutuelle santé : des protections très différentes selon les besoins

En effet, une mutuelle permet de bénéficier d'emblée de garanties de base. Chacun peut ensuite prendre des options, parfois sur demande. Alors que certaines mutuelles permettent d'être couvert totalement, à 100 %, quel que soit le souci de santé, certaines ne remboursent que les soins spécifiques liés à son état de santé (par exemple, des soins auditifs, optiques, ou dentaires).

Le comparateur en ligne Le Lynx.fr, grâce à son questionnaire, et aux réponses de chacun, permet de comparer les devis de mutuelle santé afin d'opter pour le rapport qualité/prix le meilleur parmi ses partenaires assureurs santé.

Les prix des contrats varient aussi la situation familiale, l'historique médical de l'assuré et bien sûr son âge. Une personne âgée a besoin d'un niveau de protection beaucoup plus élevé qu'une personne jeune et en bonne santé.

Depuis le 1er décembre 2020, il est possible résilier gratuitement sa mutuelle santé après 1 an d'engagement, et ceci n'importe quand, et sans justification. Le nouvel assureur santé s'occupe des démarches de résiliation.

Autant de raisons pour changer de mutuelle, ou pour en prendre une malgré les fins de mois difficiles.