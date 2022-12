Les défaillances d'entreprises poursuivent leur rebond, mais restent inférieures à 2019

Après l'accalmie du « quoi qu'il en coûte », le nombre de défaillances d'entreprises en France poursuit sa remontée en novembre. D'après les chiffres annuels de la Banque de France, près de 40.000 entreprises ont fait faillite entre décembre 2021 et novembre 2022, contre 27.000 entre décembre 2020 et novembre 2021.

Les secteurs qui connaissent le rebond le plus spectaculaire de fermetures d'entreprises sont ceux qui avaient le plus bénéficié des aides d'Etat - notamment le fonds de solidarité et le chômage partiel - en 2020 et 2021 lorsque les confinements leur imposaient de fermer au plus fort de la pandémie. Ainsi de l'hébergement-restauration qui voit le nombre de défaillances quasiment doubler sur les douze derniers mois.

L'hébergement-restauration en première ligne

Par rapport à novembre 2021, les défaillances ont presque doublé dans l'hébergement-restauration, avec un bond de +93,8%. Ce secteur avait beaucoup bénéficié des aides durant la crise sanitaire, quand de nombreux établissements ont été contraints par le gouvernement de fermer provisoirement leurs portes.

L'industrie est également frappée de plein fouet par le choc énergétique avec une augmentation de +57,4% des faillites par rapport à novembre 2021, de même que le commerce et la réparation automobile (+53,3%).

Plus vulnérables, les défaillances sont particulièrement nombreuses chez les très petites (+83,2% sur un an) et petites entreprises (+82,9%), tandis qu'elles n'ont augmenté « que » de 30,4% sur un an dans les structures de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Pour ce qui est des micro-entreprises, le nombre de fermeture a crû de 44,1% depuis novembre 2021.

Ces chiffres ne préoccupent pas particulièrement la Banque de France qui y voit un « mouvement de normalisation [du nombre de défaillances, Ndlr] (...) commun à tous les secteurs de l'économie et légèrement plus prononcé pour les PME », estime l'institution dans un communiqué. « Le nombre de défaillances reste néanmoins à un niveau inférieur de 22,1% à celui enregistré en 2019 (51.145 défaillances sur l'ensemble de l'année 2019) », tempère la Banque de France dans son communiqué.

Hausse de 29% attendue en 2023

La levée définitive des dernières mesures de soutien à l'économie dans le cadre du Covid, couplée à la crise de l'énergie et au remboursement des prêts garantis par l'Etat (PGE), devrait continuer d'amplifier la hausse des défaillances en 2023.

Cet été déjà, elles avaient connu un net regain avec 8.950 défaillances entre le 1er juillet et le 30 septembre, soit une augmentation de 69% par rapport à l'été 2021. « Un taux jamais observé depuis 25 ans », avait alors constaté Altares, le cabinet qui comptabilise l'ensemble des ouvertures de procédure auprès des tribunaux de commerce.

En 2023, les faillites pourraient rapidement égaler ou dépasser leur niveau d'avant la crise sanitaire, selon Allianz Trade.

« Après deux années de déclin, nous anticipons une accélération générale des défaillances d'entreprises », prévoit l'assureur.

En effet, ce dernier prévoit au niveau mondial une hausse des défaillances d'environ 19% en 2023 par rapport à l'année 2022, elle-même marquée par une hausse de 10% par rapport à 2021. Et, sur le seul territoire français, l'an prochain, Allianz Trade anticipe une hausse de 29% des défaillances d'entreprises.

(avec AFP)