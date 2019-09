Les nouvelles régions, moteurs des entreprises de taille intermédiaire (ETI)

« Moi, je suis prêt à rouvrir la loi NOTRe. On voit bien qu'il y a besoin d'une respiration sur des choses qui ont été mal faites », avait lancé Emmanuel Macron lors de la première réunion du Grand débat en Normandie devant 600 maires en janvier. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi territoriale portée par François Hollande, les critiques virulentes continuent de pleuvoir. Dans son projet, l'ex-président socialiste avait expliqué que « ces grandes régions auront davantage de responsabilités. Elles seront la seule collectivité compétente pour soutenir les entreprises et porter les politiques de formation et d'emploi, pour intervenir en matière de transports, des trains régionaux aux bus en passant par les routes, les aéroports et les ports.[...] Elles auront en charge l'aménagement et les grandes infrastructures. »

Cette nouvelle organisation, inspirée des Länder allemands, est censée donner un poids économique important à ces super-régions à l'échelle du continent européen. Depuis 2015, le conseil régional dispose en effet de plusieurs leviers puissants pour booster la croissance des entreprises. Le schéma régional de développement économique, d'innovation et...