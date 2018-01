Macron : "les transformations profondes se poursuivront"

Les transformations profondes, commencées en 2017, "se poursuivront avec la même force en 2018", a assuré dimanche le président Emmanuel Macron lors de ses voeux pour la nouvelle année. Les transformations, comme celles engagées à l'école, au travail, sur le climat "se poursuivront avec la même force en 2018", a dit le chef de l'Etat dans son message diffusé en direct de l'Élysée, ajoutant qu'il n'arrêtera "pas d'agir" malgré les voix "discordantes".

Il faut, selon lui, "miser sur le travail, au coeur de notre société" car "c'est par le travail que notre nation sera plus forte". La France a "besoin du travail et je le défendrai sans relâche", a insisté M. Macron, l'objectif étant que chacun puisse "gagner davantage, en formant ceux qui sont au chômage", en développant les compétences et l'apprentissage des jeunes. Il a aussi pointé l'importance de "la formation tout au long de la vie pour faire face aux grands changements".

"Je crois dans la réussite"

"Je crois dans la réussite, les succès. Mais que sont ces succès si ce ne sont que ceux de quelques-uns?" a-t-il questionné, mettant en avant la nécessité d'un projet social et du partage de la réussite.

"Sans cette exigence humaniste notre pays ne se tiendra pas uni", a-t-il prévenu, citant "des nations en train de se fracasser", là où seuls quelques-uns seulement réussissent.

(avec AFP)