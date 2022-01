Malgré le raz-de-marée Omicron, le moral des Français remonte légèrement

Omicron, Delta, vaccinations, tests... deux ans après l'arrivée du virus sur le territoire européen, la situation sanitaire est encore loin d'être apaisée. Les contaminations au Covid battent des records de jour en jour selon les chiffres communiqués par les autorités sanitaires. Dans certains hôpitaux, les services de réanimation sont encore sous forte pression et les files de personnes pour se faire tester ne cessent de s'allonger partout dans le pays alors que les laboratoires et les pharmacies sont débordés. Les fêtes de fin d'année ont parfois été gâchées par la multiplication des cas positifs, des cas contacts et la nécessité de s'isoler. Malgré cette déferlante spectaculaire, le moral des ménages a gagné du terrain d'après les derniers chiffres de l'Insee dévoilés ce mercredi 5 janvier.

Le moral s'améliore

L'indicateur qui synthétise la confiance des ménages s'établit à 100, soit deux points de plus qu'en novembre, selon les chiffres révisés de l'Insee, faisant évoluer l'indice au niveau de sa moyenne de longue période. Le sentiment des Français vis-à-vis de leur situation financière passée a augmenté de deux points, tandis que celle sur leur situation future est restée stable, précise l'institut de statistiques.

La proportion des Français qui estiment opportun de faire des achats importants a également augmenté, passant au-dessus de sa moyenne de longue période, alors que dans le même temps la part des ménages considérant que le niveau de vie s'est amélioré lors des douze derniers mois a crû de trois points.

Légère baisse de l'inquiétude sur l'inflation

Sur l'inflation, qui a maintenu son rythme à 2,8% en décembre par rapport à novembre, les ménages sont légèrement moins nombreux (-1 point) à anticiper une poursuite de la hausse des prix dans les douze prochains mois. Les prix des produits manufacturés et de l'alimentation ont nettement accéléré mais ceux de l'énergie ont ralenti avec une progression de 18,6% sur un an, après une hausse de 21,6% le mois précédent, a détaillé l'institut. Les prix de l'alimentation ont ainsi progressé de 1,4% en décembre, et les produits frais de 3,3%, tandis que ceux des produits manufacturés ont augmenté de 1,2%.

Le sentiment des Français concernant la hausse des prix au cours des douze derniers mois est en revanche encore plus clair que par rapport à novembre, qui avait déjà montré une perception très élevée sur ce sujet.

Au rang des nouvelles moins optimistes également, le solde d'opinion concernant la possibilité d'épargne future a diminué de trois points, et les craintes concernant l'évolution du chômage demeurent très vives.

(Avec AFP)