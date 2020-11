Mixité sociale : le grand écart persiste

"Ghetto social", "apartheid", "extrême pauvreté"... depuis des décennies, de nombreux économistes, sociologues, géographes tirent la sonnette d'alarme pour expliquer et décrire les effets délétères des inégalités et le manque de mixité dans les grandes zones urbaines. Les crises à répétition dans les banlieues et la récente révolte des "gilets jaunes" ont jeté une lumière crue sur les discriminations subies par certaines populations. Avec la pandémie actuelle, ces phénomènes s'amplifient déjà alors que l'économie française traverse une seconde vague de contaminations ravageuse. L'avalanche de destructions de postes dans les territoires accélère le risque de pauvreté et des populations déjà fragilisées avant la crise pourraient basculer dans l'extrême pauvreté.

Face à tous ces risques, les différents gouvernements et élus à tous les échelons ont multiplié les politiques publiques...