Face à la seconde vague, un budget de crise... saison 4

La pandémie a chamboulé le calendrier budgétaire du gouvernement. En pleine recrudescence des cas de contamination et des hospitalisations, l'exécutif s'apprête à présenter son quatrième budget rectificatif depuis le printemps dans une France reconfinée pour la seconde fois et pour un mois minimum. Ce nouvel arsenal budgétaire doit être présenté en Conseil des ministres ce mercredi 4 novembre. "Le PLFR 4 est placé sous le sceau du soutien aux commerces et aux indépendants [...] Il s'agit de répondre à l'urgence avec un soutien massif aux entreprises et protéger les plus démunis" explique l'entourage du ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Le budget doit être présenté en commission à l'Assemblée nationale ce mercredi et la première lecture du texte est programmée pour mardi prochain dans l'hémicycle.

Pour le gouvernement, ce nouveau collectif budgétaire pour l'année 2020 illustre l'ampleur des dégâts provoqués par cette crise inédite. Entre les discussions parlementaires sur le budget 2021 aux allures de plan de relance et cette annonce d'un nouveau budget de crise, la fin d'année s'annonce sous haute tension pour la majorité parlementaire et les oppositions. Confronté à une accumulation de crises (sanitaire, économique et sécuritaire), Jean Castex se retrouve dans une position très délicate à gérer.

