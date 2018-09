Montres, mugs et macarons : l'Elysée lance de nouveaux "goodies"

Le lancement de produits siglés "Elysée" coïncide avec les Journées du Patrimoine avec l'installation d'une boutique éphémère dans la cour du palais ouvert au public et la mise en place d'un site de vente en ligne (boutique.elysee.fr).

Une première gamme de 56 produits, dont 30 coûtent moins de 15 euros, est proposée en collaboration avec une vingtaine de fabricants français comme Le slip français (cabas et T-shirts siglés Président ou Première dame), le chocolatier Pierre Hermé (macarons aux couleurs tricolores), Lip (montre aux insignes de l'Elysée) ou Omy (livrets de coloriage)...

À partir de 2019, ces sociétés pourront directement distribuer ces produits sous licence via leurs réseaux de boutiques ou à l'étranger.

"Cette distribution plus large offrira un rayonnement toujours plus important à la marque, aux valeurs républicaines, à la culture française et à ses savoir-faire emblématiques", souligne l'Elysée.