Municipales 2020 : les villes à suivre au second tour

Portant des masques et munis de leur propre stylo, les électeurs français se rendent enfin aux urnes pour le deuxième tour d'un scrutin municipal qui risque de porter un coup aux ambitions de la République en Marche, le parti du président Emmanuel Macron. Il y a un an, Emmanuel Macron nourrissait l'espoir que son parti, qui avait remporté haut la main les élections législatives de 2017, allait asseoir sa présence dans le pays à la faveur de ces élections locales, alors vues comme un tremplin dans la perspective des élections présidentielles de 2022.

Mais, au cours des derniers mois, les conseillers d'Emmanuel Macron ont minimisé les chances de succès de la République en Marche, lui disant qu'il était possible, voire probable, que le parti se retrouve sans aucune victoire majeure dimanche.

>> A Paris, les sondages suggèrent qu'Anne Hidalgo, la maire socialiste sortante, devrait être aisément réélue, notamment du fait d'une campagne désastreuse, marquée par l'affaire Griveaux, de la LREM dans la capitale.

>> Contrairement à la LREM, les écologistes devraient afficher de bonnes performances dans nombre de grandes villes, dont Lyon, Bordeaux et Marseille, poursuivant sur la lancée initié par leurs résultats des élections européennes de 2019.

A l'autre bout du spectre politique, le Rassemblement national, le parti d'extrême-droite dirigé par Marine Le Pen, pourrait conquérir sa première ville de plus de 100.000 habitants avec Perpignan.

Dans les bureaux ce vote, les assesseurs sont assis derrière des écrans en plexiglas, portant des masques ou des protections de visage.

>> Le Premier ministre s'est présenté aux élections municipales du Havre, où il a été mis en ballottage difficile par le candidat du parti communiste.

BORDEAUX

Une campagne inédite à tous points de vue

Le départ fracassant d'Alain Juppé en février 2019 a offert à Bordeaux les joies d'une campagne électorale longue et pleine de surprises. Des abandons, un second tour avec quatre qualifiés, 55 jours de confinement, un ralliement et une procédure en justice pour finalement aboutir à une triangulaire où l'écologie occupe le rôle principal. Arrivé en tête au 1er tour avec seulement 96 bulletins d'avance, le maire sortant, Nicolas Florian, reste favori dimanche. Mais il se garde bien de crier victoire avant le point final de cette campagne de plus d'un an inédite à tous points de vue...

GRENOBLE

Un symbole d'EELV en ballottage

La ville est passé au rang du symbole en 2014. Première grande municipalité française être dirigée par un maire écologiste, Grenoble et ses 158 000 habitants (hors métropole) se prépare à un second tour marqué par une quadrangulaire, dans lequel s'affronteront le maire sortant, Eric Piolle, ainsi que trois autres candidats, dont l'ex-maire divers droite Alain Carignon. Dans cette municipalité, où l'élu de la ville-centre a fait le choix de ne pas être aux commandes de la métropole, celui-ci devra une fois de plus convaincre, pour un bilan qui demeure pour l'heure contrasté...

LILLE

Lille, des enjeux autour de l'économie, l'environnement et la santé

Avec 30% des voix recueillies lors du premier tour, Martine Aubry n'est pas dans la meilleure des positions. La maire PS sortante, figure politique emblématique de Lille, devra affronter Europe Ecologie Les Verts/Génération.s (25%) et La République En Marche (17,5%), dans une triangulaire à couteaux tirés. Sachant qu'au premier tour, 30% des électeurs s'étaient abstenus, du jamais vu !...

LYON

Quel candidat pour sauver l'économie lyonnaise ?

Favoris au lendemain du premier tour, les verts conservent leur avance à la ville comme à la métropole de Lyon. Le spectre de la crise économique aura-t-il raison de ce basculement inédit pour la ville du consensus ? C'est en tous cas ce qu'espèrent leurs adversaires...

MARSEILLE

Rubirola confirme son avance, Vassal talonne

Le sondage BVA pour La Tribune et Europe 1 crédite la candidate du Printemps Marseillais de 35 % des suffrages et son opposante LR, Martine Vassal, de 30 % des voix. Une configuration que les résultats par secteurs peuvent néanmoins grandement chahuter. La deuxième ville de France basculera-t-elle à gauche ou pas ?...

MONTPELLIER

Michaël Delafosse donné gagnant aux municipales de Montpellier

Selon un sondage exclusif IFOP-La Tribune, le candidat Michaël Delafosse (PS-PCF-EELV) l'emporterait le 28 juin prochain, face au maire sortant Philippe Saurel (DVG) et au chef d'entreprise Mohed Altrad (SE). La 7e ville de France pourrait ainsi repasser dans les mains du Parti socialiste canal historique...

NANTES

Nantes s'apprête-t-elle à reprendre les mêmes et à recommencer ?

En fusionnant leurs listes entre les deux tours, le PS et EELV se donnent une bonne chance de remporter le second tour des municipales, face à une droite esseulée et à La République en Marche isolée. A moins que les 61% d'abstention du premier tour ne redistribuent franchement les cartes...

PARIS

Hidalgo plierait le match, Dati doublerait le score de Buzyn

Selon notre étude exclusive BVA pour La Tribune et Europe 1, à une semaine du second tour des élections municipales, Anne Hidalgo bénéficierait d'une dynamique favorable, confortée par l'alliance avec EELV. Rachida Dati n'aurait pas pour autant dit son dernier mot, alors qu'Agnès Buzyn peinerait à capitaliser les électeurs de Cédric Villani. La Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales figurent en tête des préoccupations des Parisiens...

TOULOUSE

Maurice en pôle position face à Moudenc, à Toulouse

Selon un sondage exclusif de l'institut BVA pour La Tribune et Europe 1, le candidat écologiste Antoine Maurice serait élu maire de la quatrième ville de France, face au sortant Jean-Luc Moudenc, le 28 juin. Mais la crise sanitaire a totalement changé les préoccupations des électeurs de Toulouse, qui s'inquiètent surtout de la crise économique et sociale à venir. Un domaine dans lequel le candidat de la liste "Aimer Toulouse" est jugé nettement plus crédible que son adversaire d'"Archipel Citoyen". Le symbole que tout est encore possible...

