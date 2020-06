Nantes s’apprête-t-elle à reprendre les mêmes et à recommencer ?

Arithmétiquement, à Nantes, l'élection est pliée. L'alliance entre Johanna Rolland, maire de Nantes socialiste (31,36%) et Julie Laernoes tête des écologistes de l'EELV (19,94%) va-t-elle couper court au suspense électoral ? « On prend les mêmes... », regrette, déjà, un observateur, de gauche, de la vie politique nantaise. «Après trois décennies de mandats socialistes, la droite n'a même pas été capable de construire une opposition solide », s'étonne ce défenseur du débat démocratique. Et pourtant, la campagne menée par Laurence Garnier, candidate LR (19,94%), vice-présidente de la région en charge de la culture, est plutôt considérée par les experts et même certains opposants, comme réussie. Mais, la concurrente de 2014, qui avait récolté, 43,7% des voix demeure relativement seule. La tentative de rapprochement proposée, dans l'entre deux tours, à Valérie Oppelt, candidate de la République en Marche (13%) a été déclinée. Pire, cette dernière qui , au sortir du confinement, proposait à l'ensemble des candidates une liste d'union dans la logique du comité de pilotage associant majorité et opposition mis en œuvre par Johanna Rolland pour affronter la crise sanitaire, a reçu en retour une volée de bois vert de toutes parts. «Non, je ne suis pas pour un parti unique. Toutes les visions de Nantes ne sont pas compatibles. C'est faire croire aux Nantais que les projets portés par les différentes candidates se valent tous et ne sont différents qu'à la marge. Et bien, non, Nantes a besoin d'un nouveau projet, de nouvelles énergies et de clarté... », tance Laurence Garnier. «Ça n'a aucun sens, ajoute Johanna Rolland. Dans un moment difficile -la crise sanitaire-, les logiques habituelles doivent être dépassées , mais là, on bascule dans la plus grande confusion. C'est priver les nantais d'exercer leur droit démocratique.» Choquée par ce qu'elle qualifie de « vieux réflexes », celle qui voulait « prendre de la hauteur et innover » dans une période où se profile, cette fois, une crise économique et sociale sans précédent, Valérie Oppelt ira seule, jusqu'au bout.

« Rien sous le tapis... »

Dans quel état d'esprit les candidates abordent-elles ce second tour post-covid ? « Combatif ! », enchaine la candidate LREM. « Comme une sportive dont le match n'est pas joué d'avance. Et mobilisée ! », lance pugnace, la candidate Laurence Garnier. « Avec responsabilité et...