Nicolas Hulot quitte le gouvernement sans prévenir Emmanuel Macron

[Articles publié le mardi 28 août 2018, à 8h58, mis à jour à 15h avec réactions]

"Je vais prendre, pour la première fois, la décision la plus difficile de ma vie".

C'est par cette brève entrée en matière que Nicolas Hulot a annoncé sa démission du gouvernement, ce matin sur France Inter:

Cette annonce est à la fois spectaculaire et, en même temps, complètement attendue : de l'aveu même du désormais ex-ministre français de la Transition écologique et solidaire, la situation était intolérable depuis longtemps.

"Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là [les enjeux environnementaux, Ndlr]. (...) "C'est une décision d'honnêteté et de responsabilité", a-t-il déclaré.