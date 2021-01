Olivier Véran sur un nouveau confinement : "on n'attendra pas le mois de mars pour agir"

Un million de personnes ont pu être vaccinées contre le coronavirus en France, où des règles plus strictes aux frontières sont entrées en vigueur dimanche, une mesure supplémentaire pour tenter de contrôler l'épidémie et d'éviter un troisième confinement.



Présenter un test PCR négatif est devenu obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne (UE) dans les ports et aéroports français. L'obligation de présenter un test négatif réalisé 72 heures avant s'appliquait déjà depuis la mi-janvier aux voyageurs en provenance des autres pays.

Les contrôles ont lieu dans les ports et aéroports principalement, soit actuellement quelque 62.000 personnes par semaine selon le ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Mais les travailleurs frontaliers et le transport terrestre sont exemptés.



A Roissy-Charles-de-Gaulle, où des barnums destinés aux tests ont été installés au terminal qui regroupe les vols européens, cette nouvelle règle "ne va pas changer grand chose", a expliqué une source aéroportuaire à l'AFP.



La plupart de ces voyageurs ont déjà un test, les autres pourront effectuer un test antigénique sur place, et "la seule inconnue sera le temps d'attente", a-t-elle précisé.



Cette...