COVID-19 en 24h : « chèque psy » pour les étudiants, PSE, et vaccin russe

L'INFO À SUIVRE - L'attente interminable des étudiants

Emmanuel Macron a souhaité ce jeudi que les étudiants, privés d'amphis depuis plus de deux mois, puissent retourner à la fac un jour par semaine. Mais la lutte contre l'épidémie de Covid-19 s'annonce encore longue cet hiver et le conseil scientifique n'envisage pas une sortie progressive de crise avant l'été ou l'automne 2021.

En outre, la situation psychologique et économique des étudiants, soumis à la précarité et à l'isolement, inquiète de plus en plus. En visite à l'université de Paris-Saclay, Emmanuel Macron a souhaité qu'ils puissent retourner à la fac une fois par semaine, avoir accès deux fois par jour à un repas pour un euro dans les restos U et faciliter leur prise en charge psychologique, en créant un "chèque psy".

