Pandémie : un effondrement des embauches au printemps, l'hiver s'annonce très rude

Les chiffres de la crise continuent de donner le vertige. Selon une étude de la direction statistique du ministère rendue publique ce jeudi 5 novembre, le nombre d'embauches a chuté brutalement de 45% au second trimestre par rapport au premier trimestre. Sur un an, l'effondrement est encore plus spectaculaire (-50,7%). Au total, 3,07 millions de contrats de travail ont été signés entre les mois d'avril et juin.

Outre un plongeon de l'activité, la mise sous cloche de l'économie française a provoqué une paralysie des processus d'embauche dans de nombreux secteurs. Même si les conditions sont assouplies et les établissements scolaires sont restés ouverts, la mise en oeuvre du second confinement pour au moins quatre semaines devrait provoquer une nouvelle chute des embauches pour la fin de l'année.

Dans un webinaire organisé ce jeudi 5 novembre, le directeur des études à la Banque de France, Olivier Garnier, a averti sur les risques d'un nouveau reconfinement.