Simplification : Griset "veut que l'État accompagne et conseille les entrepreneurs"

En déplacement à Montpellier le 28 août, vous avez déclaré que "des étapes pourraient être annulées pour gagner du temps". Les patrons de TPE-PME attendent beaucoup de la simplification administrative. Qu'en sera-t-il précisément ?

Au titre de ministre des PME ou, avant, comme président de l'Union des entreprises de proximité (U2P), je réalise un déplacement par semaine en région auquel j'associe systématiquement les chefs d'entreprise et les élus locaux. Nous partageons tous le sentiment que la situation est complexe. Il faut transformer, et pas seulement simplifier.

Je ne compte pas annoncer un énième plan de simplification mais transformer la façon dont l'État va se comporter avec les entreprises. Je veux qu'il accompagne et conseille les entrepreneurs. Le jour où les entreprises considéreront l'Etat comme un partenaire, les choses auront changé.

Le plan de relance, qui sera présenté ce jeudi 3 septembre, sera "essentiellement un plan de réindustrialisation et de relocalisation", avez-vous également annoncé à la préfecture de l'Hérault. Outre le chantier de la simplification et la baisse annuelle de 10 milliards d'euros des impôts de production, quels outils seront mis à disposition des PME pour ce faire ?

C'est déjà énorme ! Le chantier de la simplification comportera des objectifs chiffrés pendant que celui de la rénovation débouchera sur des résultats en matière de chiffre d'affaires. En attendant, je veux que nous avancions sur la numérisation des entreprises. Celles qui s'en sont le mieux sorties depuis le début du confinement sont celles qui ont ajouté des services en plus...