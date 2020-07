Prime Macron : un effet d'aubaine pour les entreprises

"Bien qu'ils y soient plus élevés, les salaires (hors prime exceptionnelle) ont plus faiblement progressé entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019 dans les établissements ayant versé la prime que dans les autres (écart de dynamisme de 0,4 point)", relève l'Insee dans une étude rendue publique ce jeudi 2 juillet. "Des établissements auraient sans doute versé, sous une forme différente, au moins...