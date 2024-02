LA TRIBUNE DIMANCHE - Quelle est la situation : les ponts sont coupés ou le dialogue est renoué ?

ARNAUD GAILLOT - Non, le dialogue n'est pas coupé. En tant que corps intermédiaire, c'est notre responsabilité de le maintenir. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons accepté de participer au petit déjeuner avec le président de la République. Nous avions en revanche refusé de prendre part au grand débat, car après l'annonce de l'invitation du mouvement Les Soulèvements de la Terre la colère dans les rangs était trop forte. Après le petit déjeuner, nous savions que la tension était encore là, mais nous avons d'abord échangé avec notre réseau, et ensuite nous avons proposé au président d'avoir un dialogue avec des délégués syndicaux. Cela a permis de consolider notre parole, celle de leurs représentants.

Est-ce que cela a permis d'apaiser la base ?

Les gens qui ont discuté avec le président ont pu constater que les choses tendent dans le bon sens. On a le sentiment qu'il a envie d'avancer. Mais il faut que ses promesses se concrétisent rapidement. Les réunions annoncées dès lundi dans les préfectures afin de lancer un recensement des situations de trésorerie les plus critiques pourront notamment donner des gages.

Lire aussiSalon de l'agriculture : hué par les agriculteurs, Emmanuel Macron assure que « la Ferme France ne se casse pas la gueule »

Qu'est-ce qu'il s'est passé ce matin ? Avez-vous eu le sentiment d'avoir été instrumentalisés par la Coordination rurale et l'extrême droite ?

Cela n'échappe à personne que certains sont plus énervés que d'autres. Mais il ne faut pas qu'ils nuisent au Salon. Et j'invite tout corps intermédiaire à rester indépendant. Les convictions personnelles ne doivent pas dominer dans un syndicat. Quand un syndicat se positionne pour un parti, quel qu'il soit, cela devient dangereux.

Le président a-t-il eu tort de vouloir malgré tout inaugurer le Salon et déambuler dans les allées ?

Il reste le chef de l'État, il a été élu démocratiquement, c'est lui qui décide. Si on refuse de discuter avec les instances démocratiques, avec qui parlera-t-on pour jouer notre rôle de syndicat, trouver des solutions et faire évoluer les choses dans le bon sens ?

Les prochains jours du Salon pourront-ils être sereins ?

Je suis convaincu qu'après sa première journée, très animée, il retrouvera son rôle habituel. Déjà aujourd'hui, je suis heureux de voir plein de visiteurs. Nous expliquerons en parallèle à nos délégations le travail engagé et comment il va se poursuivre.

Vous avez rendez-vous avec le chef de l'État dans trois semaines. Qu'espérez-vous ?

Le président a ouvert la porte à une proposition formulée par les Jeunes Agriculteurs il y a déjà deux ans : celle de lancer une réflexion stratégique sur la « ferme France ». Il s'agit maintenant de définir la forme qu'elle prendra, en espérant qu'elle soit à la hauteur des attentes.

Le nombre d'agriculteurs baisse de manière inexorable : ils étaient un million dans les années 1990, ils sont moins de 400 000 aujourd'hui. Qu'est ce qui pourrait freiner cette chute ?

Il ne faut pas oublier que cette diminution du nombre d'agriculteurs dépend aussi d'une restructuration de l'agriculture, comme de plein d'autres métiers, due à l'innovation. Il faut néanmoins maintenir le maillage agricole du territoire français. Pour stopper l'hémorragie, il faut en premier lieu se demander comment permettre aux agriculteurs qui restent de gagner leur vie. Pour ce qui relève du marché intérieur, cela renvoie à la nécessité de mieux appliquer les lois Egalim, censées garantir que les produits des fermes soient vendus à leur juste prix. Pour ce qui est du marché extérieur, la question est comment éviter de produire des « surnormes » en France qui nous rendent moins compétitifs et qui nous font perdre des parts de marché.

Plus généralement, on a une vraie réflexion à avoir - et c'est ce que nous avions appelé de nos vœux dans le pacte et la loi d'orientation agricole, mais qui n'a pas été retenu - sur comment repositionner la « ferme France » sur les marchés. Il s'agit d'abord d'identifier ces marchés. L'enjeu est ensuite de déterminer de combien d'agriculteurs on a besoin dans toutes nos filières sous signe de qualité, dans nos productions conventionnelles pour le marché intérieur et l'exportation, et aussi dans la production des énergies renouvelables - si importantes pour le futur de l'agriculture. Cela demanderait un vrai travail de dix, vingt, trente ans, et permettrait de déterminer dans quelle mesure, où et comment on a besoin de fermes et d'installer des jeunes.

Rien n'est prévu à ce propos dans le « projet de loi pour une agriculture souveraine » qui doit être soumis cette semaine au Conseil d'État, et qui inclut un volet consacré au renouvellement des générations ?

Non. La loi vise juste à faciliter la transmission des fermes. Elle porte sur l'enseignement agricole, sur comment attirer des jeunes vers ces formations et comment les renforcer. Elle prévoit aussi des outils d'accompagnement et d'aide à la transmission, des avantages fiscaux, etc. Mais cela ne répond pas à la question clé : pourquoi transmet-on tout cela ? Je suis convaincu qu'un avenir agricole existe, mais ce n'est pas forcément l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui, avec exactement les mêmes fermes, les mêmes filières, aux mêmes endroits. Les marchés évoluent en fonction des sociétés. Les gens ne consomment plus de la même façon que dans les années 1960-70 ou que dans les années 1980-90. Les défis des filières ne sont pas les mêmes qu'avant.

De nouveaux facteurs doivent aussi être pris en compte. Par exemple, comment l'agriculture va-t-elle prendre sa part dans l'énergie verte ? Comment va-t-elle s'adapter au changement climatique ? Il faut investir dans la recherche variétale, mais cela ne va répondre qu'à une partie de la problématique. Il reste la question de comment on gère l'eau. Est-ce qu'on réfléchit à de nouvelles formes d'agriculture dans les territoires les plus bouleversés, comme ceux de l'arc méditerranéen ? Il faut mettre tous les acteurs autour de la table : des scientifiques, des météorologues, des agriculteurs, des représentants de consommateurs, tous les gens qui pourraient arriver à définir une vraie stratégie.

Il n'y a donc encore rien à l'ordre du jour qui répondrait à ce besoin ?

L'adoption d'un « plan élevage » est prévue, mais je pense qu'il sera conçu à plus court terme. Pourtant, nous disposons bien des outils nécessaires pour modéliser l'avenir de la « ferme France », en tenant compte du changement climatique, des tendances de consommation, du besoin mondial d'alimentation et d'énergie. Cela permettrait de réarmer l'agriculture française face aux défis qui sont devant elle. Une telle réflexion, d'ailleurs, n'intéresserait pas que les jeunes. Ceux qui sont actifs ou qui veulent transmettre leurs entreprises ont aussi besoin d'imaginer l'avenir de leurs exploitations.

Les réunions annoncées afin de lancer un recensement des situations les plus critiques pourront donner des gages

Après les états généraux de l'alimentation, des états généraux de l'agriculture donc ?

Je me méfie toujours des grandes messes. Dans les états généraux de l'alimentation, un volet concernait la rémunération des agriculteurs, un autre, la réglementation environnementale et administrative. Le premier n'est pas encore abouti, le deuxième est en partie à l'origine de la colère agricole. Je pense qu'il vaudrait mieux mettre autour d'une table seulement des experts du sujet. Des spécialistes de la consommation sont bien sûr nécessaires. Mais il ne faut pas ouvrir à tout-va, en dehors des personnes qui ont des compétences reconnues.

Une telle réflexion devrait toutefois inévitablement inclure un volet environnemental, puisque - vous l'avez dit - les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique, mais aussi de la perte de biodiversité...

On peut tout mettre sur la table, mais il faut aussi réfléchir à nos marges de manœuvre et au bon cadencement de la transition environnementale. La perte de la biodiversité est multifactorielle. Nous sommes prêts à prendre notre part de responsabilité, mais seulement si tout le monde le fait. Cela peut donc se traiter par la planification écologique qui est en train d'être finalisée. Et mettons des chercheurs au travail autour de la substitution des produits phytosanitaires permettant de maintenir la production, ainsi qu'autour de la recherche variétale, afin de faire évoluer les cultures vers plus de résistance aux maladies, aux ravageurs et au changement climatique ! On peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, mais les êtres humains auront toujours besoin de manger. Il faudra concilier vie humaine et préservation de la planète. On oublie aussi trop souvent l'importance de l'acte d'achat du consommateur. Aujourd'hui, les tendances de consommation valorisent davantage les produits standards importés que les produits vertueux français.

Les jeunes agriculteurs changent : il n'y a plus seulement des enfants d'agriculteurs issus de l'enseignement agricole, il y a désormais de plus en plus de gens qui viennent de milieux différents, de professionnels qui se reconvertissent... Est-ce que chacun a sa place dans l'agriculture de demain ?

Aujourd'hui, nous, jeunes, ne faisons déjà pas la même agriculture que nos parents et que nos grands-parents. Ceux qui sont en train d'arriver la feront d'une manière encore différente, puisque chaque génération a ses sensibilités et ses envies. Cela change l'approche du métier.

Avoir des profils nouveaux est une chance, parce que ceux qui n'ont pas grandi dans le milieu agricole accepteront peut-être plus facilement les changements nécessaires. C'est quand même plus facile de faire évoluer une entreprise quand elle n'est pas familiale et identique depuis plusieurs générations. Mais il ne faut pas négliger nos filles et fils d'agriculteurs, parce que tout ne changera pas, et qu'on aura aussi besoin de gens qui connaissent la réalité du métier. C'est le cas notamment du secteur de l'élevage, aujourd'hui le plus confronté à une crise de vocations. Ce ne sont que ces filles et fils d'agriculteurs qui connaissent les contraintes liées au travail avec des êtres vivants, dont il faut s'occuper 365 jours par an et 24 heures sur 24.

Vous allez présenter, à l'occasion du Salon, votre manifeste en vue des élections européennes. Quelle est, selon vous, la place de l'Europe dans l'avenir de l'agriculture française ?

La France fait partie de l'Union européenne, et des politiques décidées au niveau européen ont un impact sur l'agriculture française. Mais au moment où les agriculteurs manifestent dans plusieurs pays, il faudrait que l'Europe s'interroge aussi sur sa stratégie et son orientation agricoles. Quelle puissance européenne veut-on ? Quel est notre plan d'investissement ? Cela ruissellera ensuite dans chaque pays. Il s'agirait au moins de définir de grandes lignes. Le « green deal » [pacte vert européen] a été défini à une époque où il n'y avait pas de guerre en Ukraine, ni autant d'instabilité géopolitique. Ne faudrait-il pas réajuster certains curseurs ? Cela résoudrait bien des crises de confiance de la population vis-à-vis de ses dirigeants.

Quelles sont les principales propositions de votre manifeste ?

La première des mesures, c'est de rehausser fortement le budget direct de la PAC sur tous les dispositifs d'accompagnement de la jeunesse. Dans la dernière programmation, il était passé de 4 % à 2 %. Nous souhaiterions qu'il monte à 10 %. Comme en France, dans beaucoup de pays européens, une grande partie des agriculteurs sont proches de leur retraite. Il y a donc un vrai besoin de préparation des jeunes. Nous poussons aussi à ce que l'Europe réfléchisse à comment accompagner l'adaptation au changement climatique, un défi qui concerne désormais tout le continent, où les cultures sont pourtant très différentes les unes des autres. Nous pensons aussi que l'Europe doit désormais se pencher sur la question d'une harmonisation sociale, notamment sur les salaires.

Le fait que vous-mêmes vous y présentiez votre manifeste montre que le Salon ouvre la campagne pour les élections européennes en matière agricole. Craignez-vous qu'il se transforme en ring politique ?

Les Salons de l'agriculture qui se sont tenus dans des années d'élections, nationales ou européennes, ont toujours été des salons d'ouverture des campagnes politiques sur le volet agricole. C'est donc le moment de faire passer nos messages aux différents partis présents, de porter nos revendications pour leurs programmes. Après chacun, en tant que citoyen, sera libre de faire ses choix.