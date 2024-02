« La politique, c'est autre chose que de la com' ou du show », Arnaud Rousseau (FNSEA) ne participera pas au débat prévu au Salon de l'Agriculture

Le ton monte à la veille du Salon de l'Agriculture. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a confirmé ce vendredi qu'il ne participerait pas au débat organisé par le président de la République Emmanuel Macron lors de l'événement.

Un débat censé durer deux heures et qui doit permettre d'« esquisser l'avenir » de la filière, d'après l'Elysée. Prévu samedi, il doit réunir les principaux responsables des syndicats agricoles (FNSEA, Jeunes agriculteurs, Coordination rurale, Confédération paysanne, etc.), mais aussi des représentants de la grande distribution et des industriels. Plusieurs responsables d'associations environnementales sont également invités.

Imbroglio autour du débat

Or, l'invitation de l'exécutif aux Soulèvements de la Terre a causé des remous au sein des syndicats agricoles et même du gouvernement lui-même. L'exécutif a ainsi dû rétropédaler jeudi soir et retirer son invitation à l'association. Ce vendredi matin, la présidence a continué à se justifier en ces termes : « Les Soulèvements de la Terre n'ont été ni conviés ni contactés. Il s'agit d'une erreur faite lors de l'entretien avec la presse en amont de l'événement. »

Mais trop tard pour le président de la FNSEA : « La politique, c'est autre chose que de la com' ou du show. Et dans le moment où l'on est, (cette invitation, ndlr) renvoie l'image aux agriculteurs que finalement rien n'a été compris de leurs problématiques », a affirmé Arnaud Rousseau, lors d'une interview sur BFMTV/RMC.

Le mouvement des Soulèvements de la Terre « lance des cocktails Molotov sur les gendarmes et détruit les biens des agriculteurs », leur reproche-t-il ainsi. « Qui peut imaginer que les conditions du dialogue soient réunies dans ces conditions ? Personne de sérieux ne peut l'imaginer ».

« Je ne serai pas l'acteur de quelque chose que je considère comme particulièrement cynique et qui ne permet pas le dialogue dans de bonnes conditions », a-t-il martelé : « Le président fera ce qu'il veut, je ne participerai pas à ce débat », a-t-il prévenu.

Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau s'est même désolidarisé vendredi matin de l'invitation lancée par Emmanuel Macron, la jugeant « inopportune compte tenu du contexte ». Les Soulèvements de la Terre constituent « un collectif dont le modèle d'expression est plutôt le cocktail Molotov », a-t-il affirmé sur TF1. « Donc on ne discute pas avec ces gens-là ».

Pourtant, le président de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, juge « importante » « l'idée que les agriculteurs puissent exprimer leur colère au président de la République (...) pour qu'il entende les réalités de la colère profonde qui existent sur le terrain ». D'autant que ce débat intervient alors que, mercredi, le Premier ministre, Gabriel Attal, a fait un point d'étape sur les différentes mesures promises au début du mois aux agriculteurs. Mais la prise de parole de l'exécutif est loin d'avoir convaincu les exploitants, qui ont repris les actions coup de poing, notamment en bloquant des routes et en procédant à des contrôles dans les supermarchés.

Ambiance électrique attendue au Salon de l'Agriculture

Alors que l'épisode Soulèvements de la Terre a rajouté de l'huile sur le feu en cette veille du Salon de l'Agriculture, deux défilés de tracteurs sont prévus ce vendredi, à Paris. Le premier, organisé par la Coordination rurale, débouchera vers midi près des Invalides. Le second, emmené par la FNSEA et les Jeunes agriculteurs, se terminera devant le Salon de l'Agriculture en début de soirée, une veillée d'armes étant prévue avant l'ouverture des portes.

De son côté, le président du Salon de l'agriculture, Jean-Luc Poulain, s'attend à des échanges « virils » samedi lors de la visite inaugurale d'Emmanuel Macron au déroulé incertain, plus d'un mois après le déclenchement de la crise agricole. L'épisode Soulèvements de la Terre ayant rajouté de l'huile sur le feu.

Le président du salon ne dissimulait pas notamment une certaine « inquiétude », en marge de l'arrivée de la vache égérie de cette 60e édition, la Normande Oreillette. « Ça va être un salon d'explications, un salon qui pourrait être un peu viril - on peut être viril mais correct - parce que le monde agricole a besoin tout de suite de réponses précises », a-t-il déclaré à l'AFP.

Pour rappel, le Salon de l'agriculture, qui attend 600.000 visiteurs, appartient au Centre national des expositions et concours agricoles (Ceneca), constitué des grandes organisations agricoles, en particulier le fonds d'investissement Unigrains, fondé par les céréaliers français, la FNSEA ou encore son association de betteraviers CGB.

