Réélu à la tête de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde fustige Laurent Wauquiez

Le centriste Jean-Christophe Lagarde, réélu samedi à la présidence de l'UDI, a fustigé l'orientation prise par Les Républicains (LR), qu'il accuse de dériver vers l'extrême droite sous la direction de Laurent Wauquiez.

Alliés historiques, les deux partis ont rompu leur pacte après l'élection à la présidence de LR du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en décembre, à l'issue d'une campagne menée sur une ligne franchement à droite.

En tentant de conquérir une partie de l'électorat du Front national, "Laurent Wauquiez est en train d'offrir la droite, ou en tout cas une partie de la droite, à Marion Maréchal-Le Pen", a poursuivi le député de Seine-Saint-Denis.

Près de sept Français sur dix (68%) jugent Marion Maréchal-Le Pen plus capable que sa tante, Marine Le Pen, de représenter le Front national à la présidentielle de 2022, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting paru jeudi.

L'ex-maire de Drancy a pris en exemple l'appel de Marine Le Pen à voter en faveur d'un candidat LR lors d'une législative partielle à Mayotte, une initiative qui est selon lui appelée à se reproduire.

"Quand on a les mêmes idées, quand on professe les mêmes discours, on finit par se retrouver sur les mêmes listes électorales", a encore dit Jean-Christophe Lagarde, qui a offert au passage d'être un refuge pour "la droite de progrès".