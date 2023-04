Référendum d’initiative partagée (RIP) sur la réforme des retraites : comment ça marche ?

Sprint final pour la validation (ou non) de la réforme des retraites, inscrite dans la loi de financement de la Sécurité sociale. Alors que le Conseil constitutionnel, l'organe qui vérifie la constitutionnalité d'une loi doit se prononcer en fin de journée ce vendredi, le terme de référendum d'initiative partagée ressort. Il se place même comme dernier recours des opposants à la réforme.

Au total, 252 députés et sénateurs ont décidé de signer une proposition de loi de référendum d'initiative partagée le 13 mars dernier, avant de le transmettre aux Sages le 20 mars.

Objectif affiché, faire en sorte que cette procédure législative (mise en place en 2008 sous l'article 11.3 de la Constitution) leur permette de donner le dernier mot aux Français en organisant une consultation populaire portant sur la modification ou non de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans.

Pour être soumis aux Sages, la proposition de loi doit avoir été validée par 185 parlementaires a minima. Le Conseil constitutionnel dispose ensuite d'un délai légal d'un mois pour se prononcer sur la légalité du projet. Les opposants à la réforme des retraites espère toutefois obtenir une réponse dès ce vendredi.

Durant la période d'examen des Sages du Palais-Royal, le Conseil vérifie cinq points du projet de loi de RIP :

Les années passées, plusieurs sujets ont été portés à la connaissance du Conseil via cette procédure législative.

« D'autres tentatives n'ont pas été validées par le Conseil constitutionnel, comme la proposition de RIP sur la taxation des superprofits, où le Conseil a estimé que cela ne rentrait pas dans le cadre de l'article 11, explique Dorothée Reignier, en ajoutant que beaucoup pensent que ce nouveau projet de Rip rentrera dans le cadre de l'article 11, car il porte sur une réforme et une politique sociale et économique de la nation. »

Si tous ces points sont respectés par la loi, selon les membres du conseil, alors le processus de validation par les électeurs démarre.

Pour cette troisième étape, le gouvernement doit mettre en place un recueil de soutien au projet de RIP, sous l'œil attentif du Conseil constitutionnel. Ainsi, les Français inscrits sur liste électorale disposeront de neuf mois pour signer le projet sur une plateforme en ligne ou dans certaines administrations.

Au moins 10% des électeurs doivent voter en faveur du projet de RIP, soit 4,8 millions de Français, dans le temps imparti. Lors de la dernière, et unique, procédure de référendum d'initiative partagée validée par les Sages, portant sur la privatisation des aéroports de Paris (ADP) en 2019, la proposition n'avait recueilli que 1,1 million de signatures dans les neuf mois impartis, ce qui avait provoqué son annulation.

« Une fois que le Conseil constitutionnel déclare que le seuil des 10 % d'électeurs est atteint, ce n'est pas pour ça que le référendum va se faire », tient à nous rappeler la spécialiste en droit public.

« Ensuite c'est au Parlement de voter sous six mois, et dans la mesure où une majorité est favorable à la réforme, on peut penser que le Parlement rejetterait ou modifierait le texte, à moins que les parlementaires refusent d'entrer dans un conflit de légitimité et laissent le délai s'écouler sans l'examiner », ajoute-t-elle.