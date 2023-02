Réforme des retraites : être un cadre senior et au chômage, la double peine

La réforme des retraites va entamer sa seconde semaine à l'Assemblée nationale dans un climat social explosif. Après les trois grandes mobilisations de janvier et février, les syndicats ont appelé à manifester ce samedi en espérant fédérer des salariés qui travaillent en semaine. Les centrales syndicales sont actuellement confrontées à un risque d'essoufflement en raison du prolongement de la mobilisation et des vacances scolaires. Dans ce contexte, les débats sur les conséquences économiques et sociales de la réforme du gouvernement s'enflamment.

En effet, le décalage de l'âge de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans et l'accélération de la durée de cotisation va mécaniquement avoir des conséquences sur l'emploi et le chômage des seniors cadres. Derrière les chiffres relativement favorables du marché de l'emploi des cadres, se cache une réalité bien plus difficile pour le personnel cadre de plus de 55 ans expérimenté et qualifié. « Si on recule l'âge légal de la retraite et que l'on augmente la durée de cotisation, il existe un risque économique et social important », a alerté Laetitia Niaudeau, directrice générale adjointe de l'Apec (Association pour l'emploi des cadres) lors d'un point presse ce jeudi 9 février. Car le chômage des séniors est une triste réalité1,4 million de personnes de plus de 50 ans étaient en effet inscrites à Pôle emploi à fin décembre (catégories A,B, et C), soit 30% des inscrits sur ces trois catégories.

100.000 cadres de plus de 55 ans inscrits au chômage

En France, 100.000 chômeurs cadres âgés de 55 ans et plus seraient inscrits à Pôle emploi selon des chiffres communiqués par l'Apec.

« Les cadres seniors sont plus fragilisés lorsqu'ils recherchent un emploi. Ils sont plus souvent en chômage de longue durée lorsqu'ils perdent leur emploi. Le taux de chômage des cadres de 55 ans et plus est de 6,8% contre 4,1% pour l'ensemble des cadres, » a souligné la responsable.

Le taux de chômage des cadres seniors est bien plus proche de la moyenne nationale (7,3%). Sur ce total, le chômage de longue durée frappe durement cette catégorie. « Parmi ces 102.000 personnes, une partie significative (10%) est chômeur de longue durée (moins d'un an) et 20% sont chômeurs de très longue durée (plus d'un an), » a ajouté Laetitia Niaudeau. Enfin, parmi les chiffres frappants cités, sur l'ensemble de la population cadre inscrite à Pôle emploi, 7% touchent le RSA. Sur les plus de 55 ans, 11% touchent le Revenu de solidarité active ou l'allocation de solidarité spécifique (ASS), soit environ 10.000 personnes.

L'âge est le second facteur de discrimination dans les entreprises

L'âge dans les entreprises est le second facteur de discrimination après le sexe ont rappelé les représentants de l'Apec. « Ce facteur est tellement banalisé et intériorisé chez les seniors eux-mêmes qu'ils ne se défendent pas », a regretté Laetitia Niaudeau. L'association a pointé la persistance des préjugés et stéréotypes à l'égard du personnel encadrant plus âgé dans les entreprises. « Il existe beaucoup de représentations et de stéréotypes dans les entreprises sur les capacités d'adaptation des seniors, les niveaux de salaires demandés ou les compétences en informatique », a poursuivi la directrice adjointe. « Mais contrairement à des idées reçues, beaucoup travaillent sur leur employabilité, cherchent à se former et sont prêts à des ajustements, » a-t-elle tenté de nuancer.

Les différentes enquêtes menées par l'Apec indiquent que ces demandeurs d'emploi sont même prêts à faire des concessions. « Leur début de recherche correspond aux critères de leur ancien poste avec une bonne rémunération, en CDI, dans une grande entreprise. Après une phase de deuil sur leur ancien poste, beaucoup sont prêts à faire des ajustements sur leur niveau de responsabilité, leur volume horaire ou leur salaire. »

Index des seniors : l'Apec ne veut pas se prononcer sur la question des sanctions

Le gouvernement a mis en avant un index des seniors dans son projet de réforme afin d'inciter les entreprises à maintenir les salariés de plus de 55 ans en emploi. Cette mesure serait immédiatement obligatoire pour les groupes de plus de 1.000 salariés, puis à partir de 2024 pour ceux de plus de 300 salariés. Concernant l'index des seniors, l'Apec considère que l'outil « peut être un moyen d'accélérer la prise de conscience dans les entreprises à travers des données factuelles sur le recrutement et le maintien des seniors dans l'emploi », a déclaré Laetitia Niaudeau. En revanche, l'association n'a pas voulu se prononcer sur la question des sanctions actuellement en débat. « Chaque partenaire social qui prend part à notre gouvernance à son point de vue sur le sujet », a précisé Gilles Gâteau, directeur général de l'Apec.

La réforme de l'assurance-chômage pénalise les cadres inscrits à Pôle emploi

Outre le projet explosif des retraites, la réforme de l'assurance-chômage présentée en 2021 a déjà fait des perdants chez les seniors cadres au chômage. En effet, le dossier défendu à l'époque par la ministre du Travail Elisabeth Borne prévoit notamment une dégressivité de 30% à partir de six mois d'indemnisation pour les indemnités supérieures à 2.600 euros. Les effets de cette mesure, d'abord rejetée par Emmanuel Macron, sont particulièrement critiqués par certains économistes.

Dans une note dédiée à cette réforme, l'économiste de l'Observatoire Français des conjonctures économiques (OFCE) Bruno Coquet vilipende cette dégressivité. « Cette mesure est aussi populaire qu'inefficace [...] L'effet paramétrique produit immanquablement des économies sur les premiers mais augmente in fine les dépenses d'indemnisation des seconds qui moins qualifiés voit leurs opportunités d'emplois par les chômeurs plus qualifiés dont la contrainte financière a été accrue, » tance l'économiste spécialiste du marché du travail. Concernant la dernière réforme de l'assurance-chômage entrée en vigueur le premier février, il est encore difficile d'évaluer ses effets. Mais la modulation des indemnités en fonction du taux de chômage à 9% pourrait faire des dégâts chez les cadres au chômage de longue durée.

