Retraites : un nombre de grévistes en baisse pour ce troisième round de mobilisation contre la réforme

[Article publié le 7 février et mis à jour à 13H10]

« Vous ne pouvez pas être député et ne pas regarder combien de personnes manifestent dans votre circonscription ! » a lancé le leader de la CFDT, Laurent Berger dans la Croix, mardi, fidèle à sa volonté de mettre la pression sur les élus pour qu'ils ne votent pas la réforme.

Lire aussiRéforme des retraites : le plan de la CFDT pour faire plier le gouvernement

La bataille des retraites a d'ailleurs débuté lundi à l'Assemblée ans une ambiance houleuse. Préludes à des débats électriques, la motion de rejet déposée par la gauche a été rejetée en début de soirée avant que la demande de référendum du RN pour contester la réforme ne soit, elle aussi, repoussée par l'Assemblée.

Unis contre le report de l'âge légal à 64 ans, les huit principaux syndicats français (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) entendent bien continuer à mettre la pression sur l'exécutif et les députés, après deux journées réussies à plus d'un million de manifestants - selon les autorités. Au deuxième jour de l'examen du texte, les députés auront donc l'œil sur les mobilisations qui pourraient cependant marquer le pas, comme dans le secteur clé des transports où les grèves auront un peu moins d'impact sur le trafic. La circulation des trains et des métros était néanmoins « fortement perturbée » à la SNCF et à la RATP, ce mardi.

Lire aussiRéforme des retraites : pour le gouvernement, les députés LR comptent-ils plus que la rue ?

Un nombre de grévistes en baisse

Les syndicats savent, en effet, qu'il leur sera difficile de dépasser le record du 31 janvier - 1,27 million selon la police. À la mi-journée, le nombre de grévistes était en baisse à SNCF : 25%, contre 36,5% le 31 janvier et 46,3% le 19 janvier, a appris l'AFP de source syndicale. Dans le détail, on comptait 57% de grévistes chez les conducteurs de trains, 33% chez les contrôleurs et 25% chez les aiguilleurs, selon ces chiffres provisoires. La direction de la SNCF ne communiquait pas d'estimation.

Du côté d'EDF, le taux s'élevait à 30,3% de l'effectif global, contre 40,3% le 31 janvier, a annoncé la direction de l'énergéticien.

Moins de grévistes étaient également attendus chez les enseignants, début des vacances d'hiver oblige. Selon le ministère de l'Education nationale, le taux d'enseignants grévistes s'élevait à 14,17%, dont 14,60% dans le primaire et 13,75% dans le secondaire (collèges et lycées), avec 8 académies déjà en vacances, selon le ministère. Ces chiffres ne prennent pas en considération la zone A, déjà en vacances scolaires. Cette zone, la première en congés dans le calendrier scolaire, comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.

De leur côté, les syndicats enseignants n'ont pas donné à ce stade de chiffres de mobilisation des enseignants, estimant difficile de « comparer des choses qui ne sont pas comparables », explique le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. Seul le Snuipp-FSU Paris (premier syndicat du primaire) a affirmé sur Twitter que « près d'un enseignant sur deux sera en grève et au moins 60 écoles seront complètement fermées mardi » dans la capitale. « Malgré un contexte salarial difficile, un tel niveau de mobilisation sur la durée est historique! », a-t-il martelé.

Le 31 janvier, le taux d'enseignants grévistes avait été de 25,92%, dont 26,65% dans le primaire et 25,22% dans les collèges et lycées, selon le ministère, bien en-deçà des chiffres des syndicats, qui avaient comptabilisé beaucoup plus de grévistes, au moins 50% parmi les professeurs, de la maternelle au lycée. Le taux de grévistes le plus élevé pour les enseignants avait été enregistré le 19 janvier, lors de la première journée d'action, avec 42,35% dans le primaire et de 34,66% dans le secondaire, selon le ministère. A cette date, les syndicats avaient eux recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées.

En outre, des actions dans des lycées et des universités n'étaient pas exclues, comme à Rennes-2 où les étudiants ont voté le blocage lundi.

Lire aussiRéforme des retraites : le télétravail va-t-il atténuer les effets de la grève ?

Côté manifestation ce mardi, avec plus de 200 rassemblements prévus dans le pays, une source sécuritaire évoque une fourchette de 900.000 à 1,1 million de manifestants, dont 70.000 maximum à Paris. Pour encadrer les foules, 11.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 4.000 dans la capitale, où « plus de 1.000 gilets jaunes et 400 radicaux » sont attendus. Une prochaine journée d'action est prévue ce samedi : « Nous voulons en faire une fête du travail, avec des cortèges pacifiques et festifs », a ainsi assuré le leader de la CFDT.

Philippe Martinez appelle à des grèves « plus dures, plus nombreuses, plus massives »

Peu après l'annonce du nombre de grévistes en baisse par rapport aux deux précédentes journées de mobilisation, le numéro un de la CGT, Philippe Martinez a appelé à des grèves « plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles ». « Si le gouvernement persiste à ne pas écouter, forcément il faudra monter d'un cran », a-t-il déclaré à la presse au départ de la manifestation parisienne. Plus tôt il avait prédit que, « si on n'est pas entendus, je pense que le climat va largement se dégrader », redoutant « un problème démocratique » si les députés « votent des lois qui sont contraires à ce que veut le peuple ». A ses côtés dans le cortège, Laurent Berger (CFDT) a jugé que ce serait « une folie démocratique de rester sourd » à la contestation de la réforme.

Les troupes de la CGT se tiennent prêtes à hausser le ton dès la semaine prochaine, notamment dans l'énergie. « S'il faut aller vers un blocage plus large, on ira sans doute », a d'ores et déjà prévenu le patron de la CGT-Energie, Fabrice Coudour. Les grévistes d'EDF ont ainsi procédé entre lundi et mardi à des baisses de production d'électricité de près de 4.500 mégawatts (MW), l'équivalent de plus de quatre réacteurs nucléaires, comme l'ont indiqué la CGT et le site internet d'EDF.

Philippe martinez s'est, par ailleurs, montré optimiste quant à la participation à cette troisième journée de grèves et de manifestation à l'appel des syndicats. Selon lui, les chiffres montrent « qu'on est au niveau du 19 si ce n'est plus ».

« La réforme ou la faillite »

Pas de quoi faire reculer un gouvernement déterminé à tenir la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. « N'ayons pas peur de le dire: en matière de retraites, mesdames et messieurs les députés, c'est la réforme ou la faillite ! », a lancé lundi le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, en ouverture du débat à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Le ministre a assuré que le gouvernement était « désireux d'agir pour les Français qui travaillent », fustigeant à gauche « le camp de l'asphyxie fiscale et du blocage », qui a une « obsession de taxer », « taxer tout le monde, taxer tout le temps, taxer toujours ». « L'immobilisme n'est pas permis », avait déjà affirmé son collègue, Olivier Dussopt. Le ministre du Travail s'est dit « ouvert aux améliorations » sur le fond du texte.

Cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot sera difficile à convaincre : « soyons clairs: cette réforme n'est ni faite ni à faire. Mais c'est dans une période de chaos que vous aggravez le chaos », a-t-elle lancé au gouvernement, en amont d'un vote sur une « motion de rejet préalable » de son texte.

Après les concessions accordées sur les petites pensions, puis les carrières longues, Olivier Dussopt a évoqué un « bilan d'étape » au Parlement, avant la présidentielle de 2027. Une nouvelle main tendue à la droite, dont les voix seront cruciales pour éviter à l'exécutif de recourir à l'arme du 49.3. Les chances que tous ces sujets soient abordés sont cependant minimes : plus de 20.000 amendements ont été déposés, essentiellement par la gauche, rendant improbable un vote avant la date-butoir du 17 février.

En Ile-de-France, les transports moins perturbés que lors des deux précédentes journées de mobilisation La circulation des métros, RER et trains de banlieue sera « très perturbée » mardi en Ile-de-France, et elle sera encore « perturbée » mercredi sur les lignes franciliennes exploitées par la SNCF, selon les dernières prévisions. On observe globalement une nette amélioration par rapport aux deux journées de mobilisation précédentes, les 19 et 31 janvier. - Aucune ligne de métro ne devrait être entièrement fermée mardi, contrairement aux grèves précédentes. Les lignes 8 et 13 ne seront ouvertes qu'à des heures de pointe élargies --de 06H30 à 09H30 et de 16H30 à 19H30-- sur une partie de leur parcours, avec 1 rame sur 3. Les lignes 3, 10 et 11 fonctionneront également à des heures de pointe élargies --très variables--, mais sur toute leur longueur, avec 1 rame sur 2 ou 1 rame sur 3. Les lignes 2, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 12 fonctionneront toute la journée de 05H30 ou 06H00 à 20H00, 21H00 ou 22H00, avec 1 rame sur 3 dans le pire des cas, 2 sur 5 au mieux. La ligne 4, partiellement automatisée, roulera toute la journée, avec 1 rame sur 2. Les lignes 1 et 14, automatisées, ainsi que la ligne 3bis, fonctionneront normalement. Sur toutes ces lignes, un certain nombre de stations resteront fermées, comme Alésia, Barbara, Hôtel de Ville, Opéra, Réaumur-Sébastopol ou République. - RER, trains, trams et bus mardi On comptera 3 trains sur 5 en moyenne sur le RER A, et 1 sur 2 sur les branches de Cergy et Poissy exploitées par la SNCF. Sur le RER B, la RATP table sur 1 train sur 2 au sud et la SNCF sur 1 sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 2 aux heures creuses au nord, l'interconnexion n'étant pas assurée entre les deux à Gare du Nord. Mardi, la SNCF prévoit 3 trains sur 3 sur la ligne U, 1 train sur 3 en moyenne sur les lignes C, H, J, K, L et N, 2 trains sur 5 sur les lignes E et P, 1 train sur 5 sur la R et seulement 1 train sur 6 sur le RER D qui sera en partie fermé. La situation devrait être bien meilleure pour les autobus RATP, avec 8 passages sur 10 à Paris et en petite couronne. Toutes les lignes doivent fonctionner. Côté tramways, RATP et SNCF prévoient un trafic normal sur toutes les lignes. - RER et trains mercredi Pour mercredi, seule la SNCF est affectée, avec un trafic normal annoncé sur les lignes A, B et K, 3 trains sur 4 sur les lignes P et U, 2 trains sur 3 sur les lignes E, H, J et L, 1 train sur 2 sur les lignes C et N, et 2 trains sur 5 sur le RER D, avec une coupure entre Gare de Lyon et Châtelet-les-Halles. Enfin, la ligne R, avec 1 train sur 5 en moyenne, ne roulera pas entre Melun et Montereau. - Grandes lignes Du côté des grandes lignes, la SNCF a annulé mardi 55% de ses TGV, 78% de ses Intercités et 68% de ses TER. Les circulations « devraient connaître des perturbations » mercredi, mais SNCF Voyageurs ne donnera ses prévisions que mardi vers 17H00, selon un porte-parole.

(Avec AFP)