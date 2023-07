Réforme des retraites : la fin des principaux régimes spéciaux publiée au Journal officiel

Le gouvernement a publié dimanche au Journal officiel les décrets d'application de la suppression des principaux régimes spéciaux de retraite (RATP, industries électriques et gazières, clercs de notaire et Banque de France), prévue par la réforme des retraites. Autant de modifications qui vont se mettre en place progressivement, selon de nombreux critères, laissant un système de retraites peu lisible et complexe, avait jugé le Comité de suivi des retraites.