Retraites : un système français « éclaté et peu lisible », selon le comité de suivi des retraites (CSR)

Dans leur rapport 2023, les experts du CSR (comité de suivi des retraites) étudient le système actuel des pensions et les effets de la réforme paramétrique récente. Or, d’après ces experts, le système est confronté à de nombreuses limites et difficultés. Tout laisse à penser que, malgré les promesses de l’exécutif, le système des retraites français ne sera pas à l’équilibre en 2030.