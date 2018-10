Remaniement : Castaner nommé ministre de l'Intérieur

Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé :

Monsieur François de RUGY,

ministre d'État, ministre de la Transition écologique et Solidaire ;

Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ;

ministre des Armées ;

ministre des Solidarités et de la Santé ;

ministre de l'Économie et des Finances ;

ministre du Travail ;

ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ;

ministre de l'Action et des Comptes Publics ;

ministre de l'Action et des Comptes Publics ; Monsieur Christophe CASTANER, ministre de l'Intérieur ;

Christophe Castaner est nommé ministre de l'Intérieur en remplacement de Gérard Collomb dans le cadre d'un large remaniement de l'équipe gouvernementale "dont le mandat politique reste le même", a annoncé l'Elysée.

Proche d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner occupait jusque-là le poste de secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement. Il sera épaulé de Laurent Nuñez, jusqu'ici à la tête de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) et nommé secrétaire d'Etat auprès de lui.

Madame Frédérique VIDAL,

ministre de l'Enseignement supérieur,

de la Recherche et de l'Innovation ;

ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations

avec les Collectivités Territoriales ;

En pleine grogne des élus locaux et dans un contexte pré-électoral, Jacqueline Gourault a été nommée à la tête d'un grand ministère de la Cohésion des territoires - en remplacement de Jacques Mézard, qui quitte le gouvernement - et sera épaulée par Sébastien Lecornu et Julien Denormandie, a annoncé l'Élysée dans un communiqué.

Mme Gourault, qui était jusqu'à présent "ministre auprès du ministre de l'Intérieur", est nommée ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Elle sera épaulée par Sébastien Lecornu, ministre auprès d'elle chargé des collectivités territoriales, et de Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement.

Madame Annick GIRARDIN,

ministre des Outre-Mer ;

ministre de la Culture ;

ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ;

Le sénateur de la Drôme Didier Guillaume a été nommé mardi ministre de l'Agriculture en remplacement de Stéphane Travert, un ancien socialiste comme lui, a annoncé l'Elysée dans un communiqué.

Âgé de 59 ans, M. Guillaume a présidé le groupe socialiste au Sénat d'avril 2014 à janvier 2018. Il avait alors annoncé son départ de la vie politique pour prendre la tête du comité d'organisation chargé de piloter la Coupe du monde 2023 de rugby, avant de renoncer et de revenir au Sénat, au sein du groupe du Rassemblement démocratique et social européen.

Madame Roxana MARACINEANU,

ministre des Sports ;

ministre auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement ;

Madame Nathalie LOISEAU,

ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,

chargée des affaires européennes ;

ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations

avec les Collectivités Territoriales, chargé des collectivités territoriales ;

ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations

avec les Collectivités Territoriales, chargé de la ville et du logement ;

secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement ;

secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité

entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ;

secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

chargée des personnes handicapées;

secrétaire d'Etat auprès du ministre d'État,

ministre de la Transition écologique et Solidaire ;

secrétaire d'Etat auprès du ministre d'État,

ministre de la Transition écologique et Solidaire ;

secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ;

secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées ;

secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé ;

secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;

secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances ;

secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ;

secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics ;

secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.

Le Président de la République a mis fin aux fonctions de :



Monsieur Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion des territoires ;

Madame Françoise NYSSEN, ministre de la Culture ;

Monsieur Stéphane TRAVERT, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ;

Madame Delphine GÉNY-STEPHANN, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances.

Le "second soufle"

Il s'agit d'"une équipe renouvelée, dotée d'un second souffle, mais dont le mandat politique reste le même", a commenté l'Elysée.

"Cette équipe gouvernementale va inscrire son action dans la continuité de la politique menée par le gouvernement et du calendrier des réformes pour les mois à venir", a ajouté la présidence.

L'attente aura été longue pour accoucher de ce nouveau gouvernement, censé apporter un "second souffle" au quinquennat d'Emmanuel Macron, très bas dans les sondages après un été et une rentrée chaotiques.

Le remaniement doit mettre fin à une période de flottement, déclenchée par la démission fracassante, le 2 octobre, du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, suivant de peu celle d'un autre pilier du gouvernement, Nicolas Hulot.

D'abord pressentie a minima, la refonte de l'équipe gouvernementale a gagné en profondeur au fil des jours.

Un temps évoquée, l'hypothèse d'une démission du gouvernement et d'un nouveau discours de politique générale d'Edouard Philippe devant l'Assemblée a été écartée en début de semaine dernière.

(avec l'AFP)