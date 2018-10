Départ de Collomb : pourquoi le remaniement va prendre du temps

Depuis les affaires Cahuzac (photo) et Thévenoud, les lois de moralisation de l'été 2017 ont consacré une pratique récente: concernant les pressentis à une nomination au gouvernement : le président peut demander le bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi qu'une attestation de l'administration fiscale indiquant si elle est ou non à jour - dans le respect du secret fiscal. (Crédits : PHILIPPE WOJAZER)

Le remaniement du gouvernement d'Edouard Philippe pour remplacer le ministre de l'Intérieur pourrait prendre quelques jours enore. Depuis les affaires Cahuzac et Thévenoud, on n'entre plus au gouvernement comme dans un moulin : pour éviter les scandales à répétition qui discréditent à intervalles réguliers tout l'appareil politique et font flamber les populismes, l’État a instauré des contrôles à l'entrée. Petite revue de détail.