Réouvertures du mercredi 19 mai : le décret-mode d'emploi de la phase 2 du déconfinement

Pouvoir à nouveau s'organiser un emploi du temps avec une visite au musée, une séance de cinéma, et bien sûr un pot ou un simple café en terrasse, ce petit moment de grâce en plein air dont on peut profiter seul pour lire quelques lignes ou à plusieurs pour deviser entre amis... Alors que les feux verts se rallument les uns après les autres sur le front sanitaire, les Français retrouvent ce mercredi une partie de leurs loisirs et de leur liberté après six mois d'un reconfinement dû à une nouvelle flambée meurtrière de Covid cet hiver.

Mais concrètement, qu'est-ce qu'on aura le droit de faire ou pas ?

Se retrouver en terrasse, oui, mais sous conditions

Le gouvernement a détaillé les conditions liées à cette phase 2 du déconfinement en France, en assouplissant les mesures sanitaires pour permettre une réouverture des lieux de culture et des terrasses, dans un décret publié mercredi au Journal officiel.

Se retrouver autour d'un verre en terrasse, oui, mais sous conditions: seules les terrasses des restaurants et des bars auront le droit de rouvrir "dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil" et si "les personnes accueillies ont une place assise", précise le décret.

En outre, "une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes", est-il indiqué.

Couvre-feu repoussé à 21 heures

Le couvre-feu est quant à lui repoussé à 21 heures sur l'ensemble du territoire.

Les cinémas, salles de fête et chapiteaux pourront également rouvrir, sans "excéder 35% de la capacité d'accueil de l'établissement". Là aussi, "une distance minimale d'un siège ou d'un mètre" doit être assuré "entre chaque personne ou chaque groupe", dans la limite de 6 personnes maximum.

Réouverture très attendue des spectacles et des concerts

Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique sont interdites, à l'exception des visites guidées.

L'ouverture très attendue des concerts et spectacles est aussi soumise à quelques restrictions: les spectateurs devront être assis, à hauteur de 35% de l'effectif et ne pas dépasser 1.000 personnes.

Le décret assouplit par ailleurs le nombre de personnes autorisées lors de cérémonies funéraires, qui passe désormais de 30 à 50 personnes.

___

ANNEXE:

Rappel des mesures (Cf. nos articles précédents):

PHASE 0 > 26 avril

"L'étape zéro, c'était la réouverture des écoles le 26 avril. Nous avons assumé cette priorité éducative et cette stratégie de vivre avec le virus" a rappelé Emmanuel Macron, lors de l'annonce le 29 avril de son plan de déconfinement.

PHASE 1 > 3 mai

Pour mémoire également, le 3 mai, c'était la levée des restrictions de déplacement à 10 km du domicile, ainsi que le retour en classe des collégiens et lycéens.

PHASE 2 > 19 mai

couvre-feu décalé à 21 heures

télétravail maximal maintenu

maximal maintenu rassemblements de plus de 10 personnes interdits (sauf visites guidées)

(sauf visites guidées) commerces , marchés couverts: 8 m2 par client

8 m2 par client terrasses : 50% de la capacité, tables de 6 personnes maximum (ayant réservé ensemble, dixit le décret publié au JO de ce mercredi 19 mai)

casinos: 35% de l'effectif

35% de l'effectif parcs zoologiques en plein air: 50% de l'effectif

50% de l'effectif bibliothèques: 1 siège sur deux

1 siège sur deux musées: 8 m2 par visiteur

cinémas, salles des fêtes, chapiteaux: 35% de l'effectif, jusqu'à 800 personnes par salle

35% de l'effectif, jusqu'à 800 personnes par salle lieux de culte, mariages ou pacs (cérémonies): 1 emplacement sur 3, en quinconce entre chaque rangée

ou (cérémonies): 1 emplacement sur 3, en quinconce entre chaque rangée enterrements, cérémonies funéraires: 50 personnes, dixit le décret publié au JO de ce mercredi 19 mai

50 personnes, enseignement supérieur: 50% de l'effectif

50% de l'effectif activités sportives de plein air: 10 personnes, uniquement sans contact

10 personnes, uniquement sans contact danse: reprise pour les mineurs

reprise pour les mineurs compétitions sportives de plein air: pour les pratiquants amateurs 50 personnes, uniquement sans contact

pour les pratiquants amateurs 50 personnes, uniquement sans contact spectateurs dans établissements sportifs extérieurs (stades) ou couverts (piscines) : 35% de l'effectif, jusqu'à 1.000 personnes (assises, pas debout)

dans établissements sportifs extérieurs ou couverts : 35% de l'effectif, jusqu'à 1.000 personnes (assises, pas debout) pratiquants dans établissements sportifs extérieurs (stades) ou couverts (piscines) : publics prioritaires comme les scolaires

dans établissements sportifs extérieurs ou couverts : publics prioritaires comme les scolaires remontées mécaniques (ski, VTT...): 50% de l'effectif

50% de l'effectif thermalisme: 50% de l'effectif

50% de l'effectif Musique, théâtre... reprise des festivals de plein air assis: jauge de 35% jusqu'à 1.000 personnes

PHASE 3 > 9 juin: cafés-restaurants en intérieur

couvre-feu décalé à 23 heures

télétravail assoupli

rassemblements de plus de 10 personnes interdits, sauf visites guidées

sauf visites guidées commerces, marchés couverts: 4 m2 par client

4 m2 par client terrasses extérieures: 100% de la capacité, tables de 6 maximum

100% de la capacité, tables de 6 maximum réouverture des cafés restaurants en intérieur: jauge de 50%, tables de 6 maximum

jauge de 50%, tables de 6 maximum casinos: 50% de l'effectif. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes

Lire aussi : Le "pass sanitaire intérieur" validé par l'Assemblée malgré le tir de barrage des oppositions

bibliothèques: 1 siège sur deux

1 siège sur deux parcs zoologiques en plein air: 65% de l'effectif

65% de l'effectif musées: 4 m2 par visiteur

4 m2 par visiteur cinémas, salles des fêtes, chapiteaux: 65% de l'effectif, jusqu'à 5.000 personnes par salle. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes.

65% de l'effectif, jusqu'à 5.000 personnes par salle. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes. lieux de culte, mariages ou pacs (cérémonies) : 1 emplacement sur 2

1 emplacement sur 2 cérémonies funéraires : 75 personnes

75 personnes enseignement supérieur: 50% de l'effectif jusqu'à la rentrée de septembre

50% de l'effectif jusqu'à la rentrée de septembre danse: reprise pour les majeurs, sans contacts, 35% de la classe

reprise pour les majeurs, sans contacts, 35% de la classe activités sportives de plein air: 25 personnes, reprise des sports avec contact

25 personnes, reprise des sports avec contact compétitions sportives de plein air: pour les pratiquants amateurs 500 personnes

pour les pratiquants amateurs 500 personnes spectateurs dans établissements sportifs extérieurs ( stades ) ou couverts ( piscines ) : 65% de l'effectif, jusqu'à 5.000 personnes. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes

dans établissements sportifs extérieurs ( ) ou couverts ( ) : 65% de l'effectif, jusqu'à 5.000 personnes. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes pratiquants dans établissements sportifs extérieurs ( stades ) ou couverts ( piscines ): publics non prioritaires jusqu'à 50% de l'effectif

dans établissements sportifs extérieurs ( ) ou couverts ( ): publics non prioritaires jusqu'à 50% de l'effectif remontées mécaniques: 65% de l'effectif

65% de l'effectif réouverture des salons et foires: 50% de l'effectif, jjusqu'à 5.000 personnes. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes

50% de l'effectif, jjusqu'à 5.000 personnes. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes thermalisme: 100% de l'effectif

100% de l'effectif festivals de plein air assis: jauge de 65% jusqu'à 5.000 personnes. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes

PHASE 4 > 30 juin : levée du couvre-feu, des limites de jauges...