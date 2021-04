Déconfinement : Macron crée la surprise en détaillant aujourd'hui les 4 étapes, du 3 mai au 30 juin

[Article publié le 29.04.2021 à 15:15, mis à jour plusieurs fois dans l'après-midi]

Jean Castex a sans doute été un peu surpris, lui aussi, qui avait annoncé hier mercredi, à la sortie du conseil de défense sur la crise sanitaire, que le président de la République préciserait vendredi les modalités de la levée "progressive et phasée" des restrictions mises en place pour contenir la troisième vague de l'épidémie de Covid-19. Une information pieusement rapportée hier par tous les médias, l'annonce étant très attendue par le pays.

Mais finalement, non, car Emmanuel Macron a pris tout le monde de court en annonçant 24 heures plus tôt que prévu le calendrier progressif de déconfinement en quatre étapes, du 3 mai au 30 juin. En effet, hier soir, il a reçu dix journalistes de la presse quotidienne régionale (Europe1 y participait aussi) pour leur annoncer le calendrier de sortie de crise, dans un entretien qui a été dévoilé sur les sites de ces médias et repris par les autres à la suite. En préambule, le président a rappelé les phases précédentes qu'on connaissait:

"L'étape zéro, c'était la réouverture des écoles le 26 avril. Nous avons assumé cette priorité éducative et cette stratégie de vivre avec le virus."

Ensuite, étape n°1 : le 3 mai, levée des restrictions de déplacement à 10 km du domicile, ainsi que retour en classe des collégiens et lycéens.

Voici la partie de ce calendrier qui, jusqu'ici, restait dans le flou :

Couvre-feu décalé puis supprimé en trois paliers : 19 mai, 9 juin, 30 juin

Le couvre-feu sera notamment décalé à 21h00 le 19 mai, à 23h00 le 9 juin et sera levé le 30 juin, selon la radio Europe1 et le quotidien Ouest-France, qui faisait partie des titres ayant participé à l'interview du président de la République.

Cinés, théâtres, musées... et terrasses (jauges) rouvrent le 19 mai

Le chef de l'État annoncera, entre autres, la réouverture des terrasses, musées, cinémas, théâtres et salles de spectacle le 19 mai avec des jauges limitées : dans la limite de 800 personnes en intérieur et 1.000 en extérieur.

Réouverture des cafés et restaurants (6 par tablée) : le 9 juin

Il annoncera également la réouverture en intérieur des cafés et restaurants avec des tables de six personnes au maximum le 9 juin. Le retour dans les salles de sport sera également possible.

Suppression des jauges dans les lieux recevant du public : le 30 juin

Le 30 juin, avec la levée du couvre-feu seront également supprimées les limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, dira également Emmanuel Macron, selon les extraits de cette interview.

Il sera donc possible de participer à partir du 30 juin à des événements de plus de 1.000 personnes, mais avec un "pass sanitaire" (soit un test négatif de moins de 72 heures soit un certificat d'immunité - voir plus bas)

Le télétravail "assoupli" à partir du 9 juin

Le télétravail "sera assoupli à partir du 9 juin, en lien avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises", a indiqué Emmanuel Macron dans un entretien à la presse régionale rendu public jeudi.

Le protocole sanitaire national, qui prévoit que le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent, continuera donc de s'appliquer jusque-là. Depuis janvier s'est ajoutée la possibilité pour les salariés en télétravail à 100% de revenir un jour par semaine s'ils le souhaitent.

"Pass sanitaire": pour les stades, festivals, foires, expos... mais pas les restaurants, théâtres, cinémas... ?

Emmanuel Macron a considéré jeudi qu'il serait "absurde de ne pas utiliser" un système de pass sanitaire "dans les lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions", dont l'accès serait alors conditionné à un "pass sanitaire", c'est-à-dire soit un test négatif soit un certificat d'immunité.

"Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis", a toutefois prévenu le chef de l'État, dans cet entretien à la presse régionale.

Tourisme : les étrangers pourront venir visiter la France, première destination touristique mondiale, s'ils sont munis d'un pass sanitaire.

Pour les Français, le Parlement se saisira de la question d'un "pass sanitaire", dans la mesure où les libertés publiques sont concernées.

"Ce pass, qui sera papier ou numérique (via l'application TousAntiCovid) permettra de montrer qu'on est vacciné ou testé négatif dans les deux jours qui précèdent. C'est juste, et ça ne fracturera pas le pays", a expliqué le chef de l'État.

Vaccination: les personnes obèses de + 18ans éligibles dès le 1er mai

La vaccination sera étendue "à compter du 1er mai" à toutes les personnes de plus de 18 ans "qui ont une surcharge pondérale sérieuse", soit un indice de masse corporelle supérieur à 30, a annoncé Emmanuel Macron dans un entretien à la presse régionale rendu public jeudi.

"J'invite les 2,3 millions de Français concernés à se rendre dans les centres de vaccination dès ce week-end", poursuit le chef de l'État excluant pour le moment d'ouvrir la vaccination à tous. Les personnes obèses de plus de 55 ans étaient déjà prioritaires pour la vaccination.

Réactions de satisfaction des professionnels de l'hôtellerie-restauration

Les professionnels de l'hôtellerie-restauration se sont réjouis d'avoir "enfin un calendrier", tout en s'inquiétant d'inconnues sur le niveau des jauges et des aides.

"Enfin on a les clés du déconfinement et on peut s'organiser pour travailler", s'est félicité auprès de l'AFP Roland Héguy, président de l'Umih, principal syndicat du secteur.

(avec Reuters et AFP)