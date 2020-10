Retraites, assurance chômage : le gouvernement tient son cap des réformes malgré la crise

C'est un dossier hautement inflammable. Depuis la rentrée, les membres du gouvernement distillent leurs éléments de langage sur la nécessité de maintenir le cap des réformes structurelles. Même si la crise a chamboulé l'agenda de l'exécutif et le calendrier parlementaire au printemps, le Premier ministre Jean Castex entend bien remettre tous ces sujets au centre des débats. Récemment, le chef du gouvernement a répété cette volonté de mettre en oeuvre cette réforme explosive lors des 75 ans de la sécurité sociale.

"Ce souci d'universalité qui prévalait déjà à la création même de notre système en 1945 doit maintenant trouver sa réalisation complète dans un régime universel et lisible par tous. Dès l'origine, les Pères fondateurs avaient hésité à créer un système strictement égalitaire, mais à une époque où le salariat dominait largement la société française, ils ont préféré maintenir la juxtaposition de régimes différents. Dans une société qui aspire à une plus grande égalité de droits réels, et dans laquelle le salariat n'a plus le même poids économique et social, nous devons construire ce changement. Je sais l'inquiétude que cela suscite chez certaines catégories de salariés. Comme je m'y suis...