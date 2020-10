Assurance-chômage : le gouvernement revient à la charge

C'est un dossier explosif qui avait été mis sur pause. Avec la pandémie, le Premier ministre Jean Castex avait affirmé au milieu de l'été que la réforme de l'assurance-chômage serait reportée au premier janvier 2021. Ce dossier, présenté au coeur de l'été 2019 par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe et l'ex-ministre du Travail Muriel Pénicaud avait suscité de multiples inquiétudes dans les rangs des demandeurs d'emploi et des syndicats. En effet, le projet du gouvernement prévoyait notamment un durcissement des conditions d'accès aux indemnités de l'assurance-chômage, de nouvelles règles de calcul pour le salaire journalier de référence et une dégressivité des indemnités pour les plus hauts salaires.

Seulement quelques mois après le passage du premier volet de la réforme en novembre 2019, l'épidémie de Covid-19 plongeait l'économie tricolore dans une violente récession avec plus de 700.000 destructions d'emplois au cours du premier semestre. Résultat, les partenaires sociaux ont été...