Retraites complémentaires : derrière l'accord, les patrons se déchirent

Syndicats et patronat se sont mis d'accord sur les retraites complémentaires Agirc-Arrco, qui couvrent 13 millions de salariés du privé. Ces pensions, qui représentent entre 30 et 60 % de la pension totale des salariés et cadres, seront revalorisées à hauteur de 4,9% dès le 1er novembre. Mais derrière ce compromis qui doit encore être ratifié, Medef et CPME, et U2P n'étaient pas sur la même ligne. Notamment sur l'épineuse question de jouer la solidarité avec le régime général. Explications.