Retraites : « Je ne peux pas laisser dire que cette réforme pénaliserait les personnes modestes » (Elisabeth Borne)

Alors que les syndicats se mettent en ordre de marche pour tenter de mobiliser les Français contre la réforme des retraites, le gouvernement défend bec et ongles son projet. Ce samedi matin sur France Inter, la Première ministre, Elisabeth Borne, a assuré que le dialogue avec les organisations syndicales n'était « pas rompu » et que le texte pourrait « bouger » lors du débat parlementaire. Une évolution potentielle qu'elle avait déjà indiqué mardi lors de la présentation du projet de réforme, « grâce à un débat parlementaire loyal et constructif ». La cheffe du gouvernement reconnaît néanmoins aujourd'hui que le débat ne sera pas facilité par les dizaines de milliers d'amendements promis par la France insoumise. Pour autant, la réforme est bien partie pour avoir une majorité parlementaire. Elisabeth Borne a en effet « noté » que les déclarations des chefs de LR « semblaient aller dans (le) sens » d'un vote de leur part en faveur de la réforme.

Les plus modestes impactés ?

Alors que plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer une réforme touchant les plus modestes, Elisabeth Borne est montée au créneau pour rejeter cette affirmation.

« Je ne peux pas laisser dire que cette réforme pénaliserait les personnes modestes. C'est exactement le contraire », a-t-elle déclaré. « Ces personnes modestes, ce sont celles auxquelles on demande le moins de décaler leur âge de départ », a-t-elle ajouté. Elles seront aussi « les plus concernées » par la revalorisation des petites retraites à 1.200 euros.

« Ceux dont la durée de travail s'allongera le moins, ce sont les deux premiers déciles (de revenus les plus modestes, ndlr), et un peu le troisième décile », a détaillé la Première ministre.

« Les 20% de Français les plus modestes sont ceux auxquels on demande le moins de travailler plus longtemps ». « Les 50% de Français les plus aisés auront le plus à décaler l'âge de départ », a-t-elle encore ajouté.

L'Insee a l'habitude de classer les niveaux de vie des ménages entre 10 groupes, les « déciles ». Ainsi, en 2019, le niveau de vie des 10% des personnes les plus modestes (premier décile) était inférieur à 11.660 euros annuels tandis que le niveau de vie des 10% les plus aisés (9e décile) était supérieur à 39.930 euros annuels.

La réforme demande plus aux classes moyennes qu'aux cadres pour certains économistes

Selon plusieurs économistes interrogés par l'AFP, la réforme des retraites peut difficilement être perçue comme équitable car elle demande plus d'efforts aux classes moyennes qu'aux cadres. Pour Eric Heyer, directeur du département Analyse et prévision de l'OFCE, le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, « va rester comme une marque de dureté », particulièrement pour « des salariés peu qualifiés qui ont commencé à travailler entre 19 et 21 ans, (et qui) vont avoir l'effort le plus important à faire, tandis que les cadres et ceux qui ont commencé à 23 ans auront très peu à contribuer ». Son confrère Antoine Bozio, directeur de l'Institut des politiques publiques, constate que la méthode choisie pour remettre les comptes d'aplomb « va peser plus fortement sur les classes moyennes et une partie des classes populaires ». Tout en épargnant « ceux qui sont dans les 10% de salaires les plus élevés », mais aussi « les plus modestes ».

En effet, « on ne touche pas au départ à 62 ans pour invalidité » qui concerne « beaucoup de personnes qui ont des métiers difficiles », ni à l'annulation de la décote à 67 ans pour « tous ceux qui ont une carrière incomplète », dont "beaucoup de femmes avec des temps partiels subis », relève Nathalie Chusseau, professeure d'économie à l'université de Lille. Reste qu'entre les deux extrémités de l'échelle sociale, « ce sont probablement les personnes moyennement qualifiées qui vont être pénalisées », surtout celles « qui sont entrées sur le marché du travail relativement jeunes » et devront « cotiser 44 ans » pour une retraite à taux plein, alors que la durée de référence sera de 43 ans. « C'est un problème », d'autant plus que ces « carrières longues » ont « souvent des métiers pénibles et une espérance de vie plus faible », souligne l'enseignante, qui se dit en outre « pas du tout convaincue par les pseudo-avancées en matière de pénibilité », car la prévention et la reconversion des salariés « supposent un effort des employeurs ».

(Avec AFP)

