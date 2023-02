Retraites : la CGT critique le gouvernement et des élus LFI

Il est remonté. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a dénoncé dimanche l'attitude du gouvernement et la stratégie de La France insoumise (LFI) dans l'examen sur la réforme des retraites, reprochant au premier d'avoir choisi une procédure d'examen accélérée et à la seconde d'avoir escamoté les débats en déposant des milliers d'amendements. "Le choix du gouvernement n'était pas le bon", a déclaré le dirigeant syndical sur le plateau de BFM TV. "Il y a le problème du gouvernement et le problème de ceux qui n'ont pas voulu aller jusqu'à l'article 7."

Selon lui, l'obstruction orchestrée par LFI a conduit à des incidents qui ont plus occupé l'espace médiatique que le débat sur la réforme des retraites. Un vote sur l'article 7 aurait obligé tous les députés, ceux de la majorité notamment, à se positionner publiquement, a-t-il souligné. Il s'en est également pris à Jean-Luc Mélenchon, avec lequel il dit ne plus parler "depuis longtemps", qu'il accuse d'avoir essayé de capter le mouvement social et dont le comportement n'est pas celui d'un "allié".

Après une semaine et demie de débats très houleux à l'Assemblée, seuls les tout premiers articles d'une réforme qui en compte 20 ont été discutés. Les débats se sont achevés vendredi vote sur l'article 7. Le débat sur la réforme commencera la semaine du 27 février au Sénat, où la droite est majoritaire, avant une Commission mixte paritaire permettant aux deux chambres de trouver des points d'accord envisagée le 15 mars. Avant cela, les syndicats ont prévu une nouvelle journée de mobilisation, le 7 mars, où ils menacent de mettre "la France à l'arrêt", avec une grève reconductible.

(avec Reuters)