Retraites  : la France redécouvre le sous-emploi de ses seniors

Dans les arbitrages à venir cette semaine sur la réforme du système de retraites français, il est probable que le Premier ministre Édouard Philippe s'inspirera de la maxime que Jean de La Fontaine écrivit en conclusion de sa fable Le Lion et le Rat : « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage », en prolongeant la période de transition des 42 régimes actuels au graal du système « universel ». Pour les régimes spéciaux relevant de l'État (fonctionnaires, cheminots, RATP) ou privés (avocats, notaires, pilotes, ministres des cultes...) sans doute, et peut-être aussi pour le régime général des salariés, bien au-delà de la génération 1963, promise au couperet par le rapport Delevoye. À l'évidence, il s'agit pour le gouvernement de trouver une issue aux grèves qui ont commencé à paralyser le pays le 5 décembre. Mais d'autres raisons, plus structurelles, peuvent justifier des délais importants dans l'application de la grande réforme du quinquennat.

Les failles d'un modèle

Celle-ci est d'une telle ampleur qu'elle révèle les failles du modèle social français : l'absence d'un dispositif général et généreux de prise en compte (et de réduction) de la pénibilité au...