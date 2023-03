Retraites : Macron souhaite que la réforme « puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous»

« Après des mois de concertation politique et sociale et plus de 170 heures de débat qui ont abouti sur le vote d'un texte de compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le président de la République a exprimé aux deux présidents (du Sénat et de l'Assemblée, ndlr) son souhait que le texte sur les retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous », a indiqué l'Elysée dans un message transmis à l'AFP.

« A la suite des tentatives d'intimidation et des menaces envers des élus et des représentants de l'Etat, ainsi que des dégradations de permanences et de bâtiments publics, le président de la République a appelé Gérard Larcher, président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, pour leur réaffirmer son soutien au Parlement et à l'ensemble de ses parlementaires, tout comme la mobilisation du gouvernement pour que tout soit mis en œuvre pour les protéger », a ajouté l'Elysée.

Tensions sociales

Depuis jeudi, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent sur tout le territoire, dans le calme ou avec des débordements, contre la réforme. La tension est montée d'un cran ce week-end en France, dans la rue comme dans les expressions politiques.

Des centaines de personnes se sont regroupées dimanche en fin de journée aux Halles, dans le centre de Paris, pour une quatrième nuit de mobilisation, alors que les forces de l'ordre tentaient de disperser ce rassemblement non déclaré, selon des images diffusées par les chaînes françaises de télévision. Six personnes ont été interpellées dimanche à Paris d'après BFM TV contre plus d'une centaine la veille, selon la préfecture de police, citée par plusieurs chaînes de télévision.

Samedi, la capitale a été le théâtre d'affrontements avec la police, tandis que des milliers de personnes ont défilé dans le reste de la France. Dans la nuit de samedi à dimanche, la permanence du président des Républicains Eric Ciotti a par ailleurs été vandalisée, a-t-il annoncé sur Twitter. Sur la façade, le slogan « La motion ou le pavé » a été tracé.

« Les nervis qui ont fait ça veulent par la violence faire pression sur mon vote lundi », a dit Eric Ciotti sur Twitter, ajoutant qu'il ne céderait pas à la terreur. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a souligné sur BFM TV que la très grande majorité des manifestations samedi s'étaient déroulées « avec détermination et dans le calme ».

« On a toujours condamné les violences en marge des manifestations », a-t-il rappelé, avant d'ajouter: « C'est de sa responsabilité (au président Emmanuel Macron) si la colère est à ce niveau-là. »

La cote de popularité d'Emmanuel Macron au plus bas

Selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, la cote de popularité d'Emmanuel Macron a reculé de quatre points le mois dernier à 28%, son plus bas niveau depuis la crise des « Gilets jaunes ».

Interrogé sur l'issue possible des votes de lundi à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a répondu dans le Parisien : « Je pense qu'il n'y aura pas de majorité pour faire tomber le gouvernement. Mais ce sera un moment de vérité. »

« La réforme des retraites vaut-elle, oui ou non, la chute du gouvernement et le désordre politique ? La réponse est clairement non », a-t-il ajouté.

Pour Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, le recours au 49.3 est au contraire « le signe d'une fin de règne ».

« Je ne me cache pas, ce gouvernement mène une politique qui, à mon avis, n'est pas légitime, n'est pas majoritaire dans la population », a-t-il dit sur Europe Un. « Quand je dépose avec mes collègues une motion de censure, c'est pour faire tomber cette réforme mais c'est aussi pour faire tomber ce gouvernement. »

Pour obtenir la démission du gouvernement, la motion de censure doit être votée à la majorité absolue, soit 287 députés.

Première journée du bac

Lundi sera aussi la première journée des épreuves de spécialité du bac 2023, pour près de 540.000 lycéens, sur fond de menaces de grève des surveillants.

Le ministère de l'Education mobilisera des surveillants supplémentaires afin de "permettre le déroulement des épreuves dans les meilleures conditions". En cas de retard dus à une grève des transports, il y aura aménagement du temps d'épreuve pour que le candidat puisse plancher pendant la durée prévue.

Du côté de la grève des éboueurs, la mairie de Parie estime le volume des déchets non ramassés dans les rues à 9.600 tonnes dimanche, en légère baisse grâce à un barrage filtrant qui laisse passer quelques camions au centre d'incinération d'Issy-les-Moulineaux.

Cette grève touche également des villes en région: à Rennes, les poubelles s'amoncellent sur les trottoirs depuis une semaine et à Nantes depuis au moins le 15 mars.

(Avec AF et Reuters)