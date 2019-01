Salaire de Jouanno : l'exécutif élargit le (grand) débat à la transparence salariale

Au lendemain du retrait de Chantal Jouanno du "Grand débat national", le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire s'est dit favorable ce mercredi 9 janvier chez nos confrères de France Culture à un effort de transparence sur les rémunérations dans la haute fonction publique, jugeant légitime le "questionnement" sur ces traitements.

L'hebdomadaire Marianne avait révélé deux jours plus tôt que la présidente de la Commission nationale du débat public percevait 14.700 euros brut par mois (soit 176.000 euros annuels). Embourbée dans une polémique qui pourrait nuire à la bonne tenue de cette grande consultation des Français - il faut le dire, en grande partie focalisée sur la question de la justice fiscale -, elle a préféré renoncer à sa mission. Pour autant, elle restera à la tête du CNDP.

« Son salaire est fixé avec des règles qui sont les mêmes pour tous. Peut-être qu'il faut faire plus de transparence sur ces niveaux de salaire, moi ça ne me pose aucune difficulté », a ainsi réagi Bruno Le Maire sur France Culture, tout en prenant acte d'un « choix personnel ». « Ce qui compte pour moi, je vais vous le dire très sincèrement, ce n'est pas la démission de Chantal Jouanno, c'est le succès du grand débat. Je pense que ce grand débat est vital, c'est ce qui doit permettre de transformer une crise en nouvel élan pour notre pays. »

Le régime de rémunération des présidents ou d'indemnité des membres des 26 autorités administratives indépendantes (AAI) françaises font régulièrement l'objet de débats. Ils sont définis par décret dont le montant est fixé par arrêté. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par exemple, perçoit une indemnité de fonction annuelle brut de 81.600 euros (arrêté du 20 mars 2015, consolidée au 9 janvier 2019). Soit deux fois moins.

"Comment voulez-vous piloter un débat et en même temps incarner ce sentiment d'injustice ?"

L'ex-ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy a réaffirmé sur France Inter que la polémique la visant aurait été, en effet, « un frein à la tenue du débat » et que celle-ci était « la seule raison » de son retrait, alors que les oppositions dénoncent une initiative d'ores et déjà avortée. « La polémique serait revenue en permanence », a-t-elle justifié, précisant qu'elle assumait "pleinement" son niveau de salaire.

Pour autant, « ce débat est légitime, il ne faut surtout pas considérer que c'est un questionnement illégitime qu'on peut balayer », a-t-elle poursuivi.

Le grand débat national « porte quand même fondamentalement sur la question du pouvoir d'achat et de la justice sociale, et l'ensemble de ces rémunérations sont considérées par nombre de personnes qui se sont exprimées comme injustes », a-t-elle plaidé. « Comment voulez-vous piloter un débat et en même temps incarner ou porter ce sentiment d'injustice ? »