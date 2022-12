Smic, timbre ou carburant... Tout ce qui va changer au 1er janvier 2023

De bonnes nouvelles mais aussi des mauvaises pour démarrer 2023. La revalorisation du Smic ou des salaires des 410.000 agents les moins bien rémunérés peinera à compenser de nombreuses augmentations, dont celle du gaz.

Les bonnes nouvelles...

● Le Smic gagne 24 euros

Le salaire minimum de croissance (Smic) est revalorisé de façon automatique de 1,8% du fait de la hausse des prix. Il passe à 1.353 euros net mensuels, soit une hausse de 24 euros. En brut, pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires, le Smic mensuel passe à 1.709 euros et le Smic horaire à 11,27 euros. Dans la fonction publique, les salaires des 410.000 agents les moins bien rémunérés seront, eux aussi, revalorisés de 1,8% au 1er janvier 2023.

● Prime apprentissage, un coup de pouce pour les mineurs

La prime à l'embauche des apprentis sera de 6.000 euros en 2023 pour un mineur comme pour un majeur de moins de 30 ans. Actuellement, cette aide est de 5.000 euros pour un mineur, 8.000 pour un majeur.

● Fin du timbre rouge au profit d'un service dématérialisé, plus cher

La Poste va remplacer son timbre rouge pour les lettres urgentes distribuées le lendemain par une version dématérialisée. La nouvelle formule, appelée « e-Lettre rouge », permettra d'envoyer des documents de trois feuillets maximum sur le site laposte.fr ou dans un bureau de poste, via un automate ou avec l'aide d'un postier. Le document sera imprimé à proximité du destinataire, mis sous pli et distribué le lendemain s'il a été envoyé avant 20H00. Le service coûtera 1,49 euro, contre 1,43 euro pour le timbre rouge actuel de la « lettre prioritaire ».

● 100 euros pour les primo-covoitureurs

Une prime de 100 euros est promise aux automobilistes qui se mettront au covoiturage en 2023, sur les longs trajets comme sur ceux du quotidien (à partir d'un certain nombre de trajets).

● Le bonus écologique revalorisé

Le montant du bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique est porté à 7.000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes.

● Préservatifs gratuits

Tous les jeunes de moins de 26 ans peuvent désormais obtenir des préservatifs gratuits au comptoir des pharmacies.

● Handicap : une aide élargie

Les personnes sourdes et aveugles ou en situation de handicap intellectuel, cognitif ou psychique pourront bénéficier de la Prestation de compensation du handicap (PCH). Celle-ci permet de financer une auxiliaire de vie afin d'obtenir de l'aide pour effectuer certains actes de la vie quotidienne.

● Doublement du taux des nouveaux PEL

Pour la première fois en 22 ans, le taux de rémunération des plans d'épargne logement (PEL) signés à partir du 1er janvier va augmenter, pour atteindre 2%, contre 1% aujourd'hui.

... et les mauvaises

● Le Pass Navigo à plus de 84 euros

L'abonnement mensuel Navigo, nécessaire pour circuler dans les transports publics d'Île-de-France, augmente de 12%, passe à 84,10 euros. Le ticket à l'unité augmente à 2,10 euros.

● Carburants : fin de la ristourne générale

La ristourne générale sur le carburant à la pompe est remplacée par une indemnité de 100 euros réservée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes (revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14.700 euros) utilisant une voiture ou un deux-roues pour aller travailler. Il faut en faire la demande sur le site impots.gouv.fr.

● Compteurs électriques

Le relevé de compteurs électriques devient payant pour les clients qui ne sont pas équipés d'un compteur Linky et qui n'auraient pas adressé à Enedis un auto-relevé durant les 12 derniers mois. Ces clients se verront appliquer des frais de 8,48 euros tous les deux mois prélevés par les fournisseurs d'énergie.

● 40% des ménages vont voir leur facture de gaz augmenter

La hausse des tarifs réglementés de vente du gaz naturel sera limitée à 15%. Ce bouclier tarifaire s'applique aux abonnés résidentiels (consommant moins de 30 MWh/an) ainsi qu'aux copropriétés disposant à titre individuel d'un contrat de fourniture en gaz naturel. Le prix de l'électricité augmentera de 15% des le 1er février.

● Pas de chaudière à gaz avec MaPrimeRénov'

Le dispositif MaPrimeRénov' ne va plus permettre de subventionner l'achat de chaudières à gaz, y compris celles à très haute performance énergétique.

● Passoires thermiques

En France métropolitaine, les logements consommant plus de 450 kilowattheures par mètre carré par an selon leur diagnostic de performance énergétique (DPE) ne pourront plus être mis ou remis en location. Ils seront désormais considérés comme indécents, à l'instar des logements insalubres ou sans cuisine.

