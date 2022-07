Sous pression, TotalEnergies accorde une nouvelle ristourne à la pompe jusqu'à fin 2022

Sous pression, TotalEnergies accepte un nouveau geste pour le pouvoir d'achat des Français. « Du 1er septembre au 1er novembre, TotalEnergies baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 centimes par litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, puis de 10 centimes par litre du 1er novembre au 31 décembre », précise l'entreprise dans un communiqué.

Depuis le début de l'année, le principal groupe pétrolier français a déjà accordé des rabais à ses clients à la pompe pour alléger leur facture d'énergie dans un contexte d'inflation. Cet été, les clients de 120 de ses stations-service françaises bénéficient d'une remise de 12 centimes par litre de carburant. Du 1er avril au 15 mai inclus, les stations-service TotalEnergies avaient aussi accordé un rabais de 10 centimes par litre à leurs clients. Deux dispositifs qui venaient s'ajouter à l'aide de l'Etat de 18 centimes par litre de carburant.

Pression politique

Le gouvernement réclame depuis plusieurs semaines à TotalEnergies des efforts financiers pour soutenir le budget des automobilistes alors que l'entreprise dégage des profits spectaculaires dus à la flambée du prix des hydrocarbures et de l'électricité. Ce vendredi Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, « salue » la nouvelle ristourne de TotalEnergies et se dit même ouvert à augmenter conjointement l'aide de l'Etat à la pompe. « Si les 18 centimes sont insuffisants, nous pourrons augmenter cette remise quitte à renoncer à d'autres aspects de notre projet», a déclaré le ministre sur RMC et BFM TV sans détailler le montant de cette hausse.

Le groupe était également dans le viseur d'une partie des parlementaires qui souhaitaient la mise en place d'une taxe exceptionnelle sur les profits record des géants de l'énergie. Avec cette ristourne, TotalEnergies devrait pouvoir faire baisser la pression politique et populaire autour de ses bénéfices.