Strasbourg : l'industrie touristique s'inquiète après l'attentat du marché de Noël

Au lendemain de la fusillade qui a fait trois morts et douze blessés à proximité du marché de Noël de Strasbourg, les commerçants, restaurateurs et hôteliers étaient sous le choc. L'impact psychologique va s'avérer redoutable chez certains salariés, confrontés au tireur dont la déambulation meurtrière s'est soldé par un client tué et plusieurs blessés graves dans différents bars et restaurants. En pleine saison touristique, c'est un coup d'arrêt. "Décembre est habituellement le meilleur mois pour toute notre industrie locale", rappelle Patrick Libs, directeur de l'hôtel Mercure Palais des Congrès.

Dans son établissement de 174 chambres, le taux d'occupation avoisinait 100% pendant ce dernier mois de l'année. Mais les premières annulations de séjours sont tombées dès ce mercredi matin. "Décembre est la seule période pendant laquelle les hôtels 4 étoiles peuvent appliquer un tarif conforme à leur standing, soit 250 euros en ce qui nous concerne contre 80 euros en août. Si on rate décembre, on a raté notre année", estime Patrick Libs.

"L'impact économique de cet acte terroriste est une certitude. Des réservations ont déjà été annulées pour le week-end prochain", annonce, pour sa part, Franck Meunier, propriétaire de dix bars et restaurants au centre de Strasbourg. Dans ses établissements de nuit, "décembre représente 20% du chiffre d'affaires annuel". En cumulant les touristes et les élus européens en session cette semaine au Parlement, cette semaine promettait d'être la meilleure de l'année. "Je reste éternellement optimiste. Il ne s'agit pas de céder à la crainte du terrorisme", prévient Franck Meunier.

Le marché de Noël fermé jusqu'à jeudi

Avec ses deux millions de visiteurs, le marché de Noël de Strasbourg s'est établi comme locomotive pour toute l'industrie touristique locale. Les fréquentations battent des records dans le secteur diffus des locations de particulier à particulier et dans le commerce de détail. "Les retombées directes dans notre ville sont estimées à 250 millions d'euros", indique Paul Meyer, adjoint en maire en charge du tourisme. "En cette fin d'année, la fréquentation du marché de Noël était en forte hausse par rapport à 2017. J'appelle nos visiteurs à faire preuve de résilience", demande l'élu.

Il n'est pas certain que son appel ait été entendu. Décidée dès le lendemain de la fusillade, la fermeture du marché de Noël a eu un impact instantané sur le commerce local. Ce mercredi 12 décembre, plusieurs boutiques sont restées fermées rue des Orfèvres, dans l'artère commerçante haut de gamme où le tireur avait débuté la veille au soir son funèbre parcours.

Sur le parvis de la Cathédrale et dans les rues adjacentes, les marchands sédentaires ont gardé leurs volets clos. Le marché de Noël restera fermé jeudi 13 décembre toute la journée. Sa réouverture jusqu'au 24 décembre reste conditionnée au feu vert sécuritaire de la préfecture : les forces de l'ordre en charge de la surveillance du centre-ville ont été redéployées dans la traque du suspect en fuite. Au lendemain des faits, le tireur n'a toujours pas été appréhendé.

La ville ne veut pas céder aux doutes

Dans la nuit de mardi à mercredi, les clients sont restés confinés dans ses établissements jusqu'à 3 heures du matin, sur ordre de la préfecture. Certains parlementaires, en plénière dans l'hémicycle, sont aussi restés enfermés jusqu'à 2 heures dans leurs locaux européens. D'autres, sortis pour dîner en ville, ont témoigné sur les réseaux sociaux de leurs fortunes diverses : enfermés dans des restaurants ou placés dans l'incapacité à rejoindre leurs hôtels. Les images du centre-ville bouclé par les forces de l'ordre ont fait le tour du monde dès l'annonce de la fusillade, lundi soir.

L'impact sera-t-il durable sur les visiteurs potentiels ? "Les chaînes d'information continue ont véhiculé des images inexactes de l'ambiance qui règne ici. La ville demeure véritablement sereine", déplore Sylvain Waserman, député (LREM) du Bas-Rhin. Pour Marie-Reine Fischer, vice-présidente de l'Agence d'attractivité d'Alsace, il n'est pas question de céder aux doutes.

"Strasbourg a été meurtrie par rapport à ce symbole universel de paix et de partage. Mais sur le plan économique et touristique, la réputation de ce marché de Noël est mondiale", rappelle-t-elle. Avant la fusillade du 11 décembre, l'agence d'attractivité préparait déjà la saison 2019, prévoyant d'exporter à New York une réplique du marché de Noël strasbourgeois. La question du maintien de cette promotion internationale n'a même pas traversé les esprits : les Alsaciens voudront la maintenir, coûte que coûte.