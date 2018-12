Fusillade à Strasbourg : trois morts et 12 blessés, la France passe en "urgence attentat"

Il était environ 20 heures lorsqu'une fusillade a éclaté mardi, dans le centre-ville de Strasbourg, d'abord dans le secteur de la rue des Grandes Arcades, puis de la rue des Orfèvres et de la Grand'Rue, à proximité du marché de Noël. Le dernier bilan provisoire fait état d'au moins trois morts et de 12 blessés (dont six en "urgence absolue"). Le tireur a pris la fuite. Quelque 350 policiers et gendarmes, appuyés par des moyens aériens et des équipes du Raid, de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) et de la force militaire Sentinelle, sont mobilisés pour le retrouver.

Le gouvernement a décidé de porter le dispositif Vigipirate au niveau "urgence attentat" avec contrôles renforcés aux frontières, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, venu sur place avec le procureur de Paris, Rémy Heitz. Le contrôle sera également renforcé sur l'ensemble des marchés de Noël en France, "pour éviter le risque de mimétisme".

Après évaluation de la situation, la section antiterroriste du parquet de Paris a ainsi immédiatement ouvert une enquête du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminelle.

À Paris, Emmanuel Macron a présidé une réunion de crise au ministère de l'Intérieur et un conseil restreint de défense est programmé ce mercredi après le conseil des ministres.

Le tireur a déjà été condamné pour des faits de droit commun

"Un homme est entré vers 20h-20h30 pour nous dire qu'il y avait des coups de feu et des blessés dans la rue", a pour sa part raconté à Reuters une serveuse d'un restaurant de la rue des Orfèvres, le Saint-Sépulcre. "Nous sommes allés voir avec mon collègue et nous avons vu trois corps dans la rue (...) Mon collègue s'est précipité pour les aider. Moi je suis restée pour essayer de calmer les clients."

Des soldats du dispositif antiterroriste Sentinelle ont riposté. "Entre 20h20 et 21h00, (l'assaillant) s'est confronté par deux fois à nos forces de sécurité avec systématiquement des échanges de tirs", a encore expliqué Christophe Castaner. Le chauffeur d'un taxi, dans lequel il a poursuivi sa cavale, a déclaré aux enquêteurs qu'il était blessé, a pour sa part dit à Reuters une source policière.

L'homme, âgé de 29 ans et originaire de Strasbourg, a rapidement été identifié : il est connu des services de police pour des faits de droit commun - il a d'ailleurs été perquisitionné à son domicile par la gendarmerie plus tôt dans la journée pour un braquage qui avait mal tourné et des tentatives d'homicide. Mais comme il n'était pas chez lui, il n'a donc pas pu être interpellé. Il était également "fiché S" (pour Sûreté de l'Etat) et suivi par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour son appartenance à la mouvance salafiste.

Selon des sources proches de l'enquête, une grenade a été retrouvée lors de cette perquisition.

(avec Reuters)