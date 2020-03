Taux bas : France Stratégie recommande de muscler l'investissement public

C'est une position qui monte chez les économistes. Dans une note publiée ce jeudi 5 mars, France Stratégie suggère de profiter des taux bas "pour réaliser des investissements publics indispensables". Depuis la fin de la grande crise de 2008 et les crises des dettes souveraines en zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) a déployé un arsenal de mesures non-conventionnelles pour tenter de contrer une inflation faible. Ces décisions ont entraîné une baisse durable des taux d'intérêt à court terme et à long terme. Cette politique accommodante a pour objectif de soutenir la demande par le biais de conditions de financement favorables. L'ancien économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, trouve nécessaire que, au moment où la croissance marque le pas, "les gouvernements ajustent leur politique budgétaire à ce nouveau contexte", d'après des propos rapportés dans Le Monde.

Il reste que les majorités successives évoquent souvent l'ampleur de la dette publique pour limiter les investissements. Au moment où la crise du coronavirus est en train de provoquer un choc d'offre et de demande en Chine avec des répercussions déjà sensibles sur l'économie mondiale, la question de l'opportunité des taux d'intérêt bas pour mener des politiques budgétaires plus expansionnistes devrait resurgir.

Des investissements stratégiques

Face à l'urgence climatique et au réchauffement de la planète, l'organisme rattaché au Premier ministre préconise d'accélérer les investissements dans la transition énergétique. Les besoins, évalués à environ un point de PIB par l'institut I4CE, sont immenses. Les auteurs du document rappellent à cet égard que la France a un sérieux retard à combler. "Premièrement, [ces investissements] sont indispensables pour que la France respecte ses engagements internationaux. Deuxièmement, différer ces investissements risque de renchérir leur coût, si l'on raisonne en termes de budget carbone", soulignent-ils. Et même si certaines dépenses ne paraissent pas rentables financièrement à première vue, elles peuvent représenter un gain significatif à plus long terme. "Par exemple, pour une collectivité publique, le remplacement de sa flotte de véhicules thermiques par des véhicules électriques est un coût net. Certaines dépenses visant à réduire les émissions de CO2 peuvent toutefois être rentables financièrement, en particulier celles visant à réduire la consommation d'énergie". Sans surprise, les économistes insistent sur la nécessité d'accroître les efforts en matière de rénovation thermique des bâtiments dans le but de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.

"Ce gisement d'économies, d'emplois et de réduction d'émissions est encore insuffisamment exploité. Pourtant, chaque année des moyens publics importants y sont consacrés : près de 1.6 milliard d'euros en crédits budgétaires et 2.3 milliards en dépenses fiscales pour le seul segment de la rénovation énergétique des logements. Malgré ce niveau élevé d'engagement public, une hausse de près d'un tiers des investissements annuels de la nation (publics et privés) est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone sur la période 2024-2028".

Outre les investissements dans la stratégie bas carbone, le centre de recherche préconise également de multiplier les efforts dans la construction de logements étudiants à loyers modérés, plus efficaces que les allocations logement fléchées vers la population étudiante. "La réduction de loyer des étudiants bénéficiaires se traduirait par une baisse des allocations logement et donc par une économie pour la collectivité qui rembourserait l'investissement initial en 5 à 7 ans, selon les calculs du Conseil d'analyse économique".

Investissement : la France au dessus de la moyenne européenne

L'autre enseignement de cette note est que la France se classe au dessus de la plupart de ses voisins européens en termes d'investissement. L'Hexagone a ainsi consacré 4,2% de son produit intérieur brut en 2018 aux investissements. En zone euro, ce niveau s'élève à 3,6% en moyenne contre 3,6% pour l'Union européenne. Quant à l'Allemagne, elle consacre environ 3,3% de sa valeur ajoutée aux investissements. La première économie de la zone euro est souvent accusée de sous-investissement. Malgré cette position favorable de la France, l'organisme de réflexion suggère de porter "une plus grande attention à la qualité des investissements. Elle pourrait être améliorée par un meilleur choix des projets, fondé sur des évaluations socio-économiques, et une plus grande attention portée à la maintenance des équipements existants. Certains acteurs publics privilégient en effet la mise en place de nouveaux investissements au détriment de l'entretien de l'investissement existant". En s'appuyant sur les remarques de l'OCDE, France Stratégie défend des investissements renforcés vers les infrastructures numériques et la recherche et développement.