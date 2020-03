La mondialisation économique, malade du Covid-19

Transports à l'arrêt, usines fermées, population confinée, panique sur les places boursières... Cette vaste crise sanitaire a plongé l'activité de la Chine, deuxième puissance économique mondiale, dans la torpeur, alors qu'elle est déjà freinée par le ralentissement des échanges. L'OCDE a sérieusement assombri ses prévisions de croissance pour 2020 avec un PIB mondial à 2,4 % contre 2,9 % en novembre dernier. Pour Laurence Boone, la cheffe économiste de l'institution, l'économie mondiale se trouve dans la position la plus périlleuse qu'elle ait connue depuis la crise financière de 2008. Lors d'un récent sommet du G20 organisé à Riyad, ­Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international (FMI), a déclaré que le coronavirus mettait « en péril » la reprise de l'économie planétaire. Avec plus de 90 000 cas et 3 000 décès sur l'ensemble de la planète, la multiplication des malades en dehors de la Chine alimente le spectre d'une récession.

En outre, cette épidémie a relancé le débat sur la mondialisation des chaînes de production. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire a récemment déclaré que « l'épidémie du coronavirus est un game changer dans la mondialisation »,...