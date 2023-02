Tourisme  : la France a engrangé 57,9 milliards d'euros de recettes en 2022, nouveau record

Le secteur du tourisme français a bien fermé la parenthèse de la pandémie. Fin décembre 2022, selon Atout France, agence chargée de la promotion de la destination française à l'étranger, les recettes du tourisme international étaient en hausse de 1,2 milliard d'euros par rapport à leur niveau de 2019, dernière année avant les restrictions imposées par la situation sanitaire.

« Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et des Américains mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur », souligne l'agence dans une note conjoncturelle. En revanche, les flux de voyageurs « en provenance d'Asie, en particulier de Chine ou du Japon, restent encore très faibles ».

Une fin d'année caractérisée par le dynamisme des Britanniques

Parmi les clientèles étrangères qui ont le plus dépensé en France en 2022 figurent les ressortissants de trois pays frontaliers : la Belgique avec 7,3 milliards d'euros, l'Allemagne avec 6,5 milliards et le Royaume-Uni avec 6,2 milliards. Les Etats-Unis se classent à la cinquième position avec 5,6 milliards de dépenses cumulées en 2022. Atout France souligne que la fin d'année 2022 se caractérise par le dynamisme des Britanniques « jusque là en retrait dans le mouvement de retour des Européens ».

Le solde du poste « Voyages » de la balance des paiements redevient nettement positif à 14,3 milliards d'euros soit 9,2 milliards d'euros supplémentaires par rapport à 2021 et « contribue à la bonne tenue de la balance des services ».

Par ailleurs, après une « bonne » activité pendant les vacances de Noël et dans les zones de montagne, malgré un enneigement initialement « faible voire absent », Atout France envisage avec un « certain optimisme » le premier trimestre 2023, « en dépit d'un contexte toujours difficile » sur les plans économique (inflation) et géopolitique, avec la guerre en Ukraine.

Paris renoue avec la croissance

Paris, qui était en retard dans la reprise, renoue avec la croissance grâce à la clientèle internationale et au rebond plus rapide prévu de la clientèle des voyages d'affaires. En décembre, les taux d'occupation y sont désormais en avance par rapport à 2019 et les taux de réservation pour le premier trimestre 2023 sont supérieurs par rapport à 2022, soutenus par des « évènementiels dynamiques qui drainent de la clientèle de loisirs comme affaires ».

Et sur le plan des recettes issues du tourisme international, la France reste devancée par l'Espagne, « qui retrouve en 2022 son leadership européen » puisque Madrid avait déjà accumulé 64,8 milliards d'euros à la fin du mois de novembre.

L'Espagne, un solide leader en Europe

C'est d'ailleurs en partie grâce au « tourisme » que l'Espagne affiche une croissance robuste. Selon l'Institut national des statistiques (INE), elle a atteint 5,5% en 2022. Ce chiffre, supérieur aux prévisions du gouvernement (4,4%), mais aussi de la Banque d'Espagne (4,6%), place l'Espagne dans le peloton de tête des pays les plus dynamiques de l'UE, où la Commission européenne s'attend à une croissance moyenne de 3,3%.