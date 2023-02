Tourisme : Amadeus profite de la forte reprise des voyages pour renouer avec les bénéfices

Le tourisme reprend si vite et si fort que les analystes n'ont pas pu anticiper les profits 2022 d'Amadeus. Il tablaient sur un bénéfice ajusté de 661 millions d'euros, c'est finalement 742 millions. Le groupe n'avait pas engrangé de bénéfices depuis 2019, avant la crise du Covid-19.

Le chiffre d'affaires du géant espagnol, dont le cœur de métier est une plateforme de réservation de billets d'avion pour les agences de voyages, compagnies aériennes et sites internet, a lui atteint 4,49 milliards d'euros. C'est 68% de plus qu'en 2021 et 80,5% du chiffre de 2019, dernière année avant la pandémie, précise Amadeus dans un communiqué.

Une dynamique liée à la reprise du transport aérien

Le groupe dirigé par Luis Maroto attribue cette dynamique à la reprise du trafic aérien, qui a accéléré au cours de 2022 grâce à la levée des contraintes imposées durant la pandémie, dopant la redémarrage du tourisme.

Les réservations aériennes ont ainsi progressé de 92% par rapport à 2021, portées par le marché américain, où elles ont dépassé leur niveau de 2019. Les revenus issus des réservations hôtelières ont pour leur part grimpé de 43,5%.

Ces chiffres ont permis au champion des réservations de voyage de réduire sa dette financière, qui avait fortement gonflé durant la pandémie. Cette dernière atteint désormais 2,28 milliards d'euros, contre 3 milliards voilà un an.

Le groupe va renouer avec la rémunération des actionnaires

Au vu de ces résultats, Amadeus confirme qu'il renouera avec la rémunération de ces actionnaires, avec un dividende de 0,74 euro par action. Ce montant doit être validé par l'Assemblée générale du groupe. Le groupe se dit par ailleurs « optimiste » pour l'année 2023, au vu des perspectives pour les secteurs touristique et aérien.

Le tourisme, un secteur qui a repris de très belles couleurs S'il est bien un secteur qui profite de la levée des constructions partout dans le monde, c'est, sans surprise, le tourisme. L'aéroport londonien d'Heathrow a ainsi vu son résultat net repasser en terrain positif en 2022, porté par un fort rebond du trafic déjà signalé début janvier. Les destinations, aussi, retrouvent leurs visiteurs. En Suisse, par exemple, le tourisme a connu une nette reprise en 2022 avec le retour des touristes européens et américains. Durant la saison d'été, qui s'étale entre mai et octobre, quelque 22,5 millions de nuitées ont été comptabilisées, le « deuxième meilleur résultat de ces trente dernières années, juste après 2019 ». Au Kenya, les revenus liés au tourisme ont augmenté de 83% au Kenya en 2022 par rapport à 2021, sans toutefois atteindre les niveaux pré-pandémie de Covid-19. Dernier exemple en date, Accor qui a dégagé un bénéfice net multiplié par près de cinq à 402 millions d'euros en 2022 -contre 85 millions en 2021- grâce à la « reprise très dynamique du tourisme ».

(Avec AFP)