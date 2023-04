Travail, justice (et ordre républicain), progrès : Macron fixe trois chantiers « pour retrouver l’élan de la nation »

Moins d'un mois après sa dernière prise de parole, lors d'une interview au journal de 13 heures, le 22 mars dernier, Emmanuel Macron s'est adressé, cette fois-ci directement aux Français à 20 heures. Tentant depuis plusieurs semaines de redonner une dynamique à son quinquennat, plombé par le rejet de la rue de la réforme des retraites adoptée par 49.3, le président de la République a d'abord soutenu ses « changements nécessaires ». Travail, éducation, santé, justice... le chef de l'Etat a délivré un discours énumérant de nombreux sujets.

A propos de la réforme des retraites, « elle constitue un effort, accompagné de mesures de justice », a d'abord soutenu Emmanuel Macron, balayant ainsi toutes possibilités de revenir sur le projet.

Lors de sa dernière intervention en direct, il avait fixé comme cap : « ordre républicain, plein emploi et réindustrialisation ». Cette fois-ci, alors que la loi a été promulguée samedi matin au Journal officiel, après la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel, il a annoncé trois grands chantiers. Objectif : « retrouver l'élan de la nation ».

Quels interlocuteurs pour les chantiers ?

Le premier chantier est celui du travail. Le chef de l'Etat annonce « un nouveau pacte de la vie au travail ». Niveau de rémunération, intéressement des salariés, emplois des seniors... là encore Emmanuel Macron donne rendez-vous aux partenaires sociaux pour entamer de nouvelles négociations. Celles-ci démarreront dès le lendemain mardi mais la plupart des organisations, en réaction à la loi sur les retraites, ont annoncé boycotter la réunion.

En outre, la rapidité de la promulgation a été dénoncée par les opposants à la réforme. « Jusqu'au bout le mépris », a jugé le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui a mis en garde lundi le chef de l'Etat contre un « ressentiment » encore vif.

Autre chantier évoqué, celui de « la justice et de l'ordre républicain et démocratique.» Emmanuel Macron promet notamment le recrutement de nouveaux magistrats et d'agents.

Enfin, le chef de l'Etat veut ouvrir un nouveau chapitre sur « le progrès ». Sont visés ici principalement les emplois de la fonction publique, dans l'éducation nationale et la santé.

Là encore se pose la question des interlocuteurs pour négocier. Comment accélérer sans majorité absolue à l'Assemblée nationale ? En mars, Emmanuel Macron avait confié à sa Première ministre Elisabeth Borne la mission d'élargir la majorité relative, mais la cheffe du gouvernement n'y est pas parvenue. Pour autant, elle devrait être confortée à Matignon.

Une méthode pour éteindre la colère

Reste à savoir si la méthode, lançant de nouvelles concertations avec diverses parties prenantes partout en France « dans les territoires », et qui rappelle l'idée du « grand débat national » choisi pour calmer la fronde des gilets jaunes en 2018, suffira à convaincre les oppositions. Le chef de l'Etat promet de faire le bilan de la méthode « le 14 juillet » prochain.

Dans l'immédiat, le prochain test de la rue aura lieu le 1er mai, une fête du Travail particulière tandis que la France a officiellement reporté l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Ce sera la treizième journée de mobilisation, après trois mois de conflit social.